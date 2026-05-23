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Hindi Newsक्रिकेटLIVE TV पर 27 करोड़ के ऋषभ पंत ने सरेआम मांगी माफी, क्या अगले सीजन में रिलीज कर देगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम?

LIVE TV पर 27 करोड़ के ऋषभ पंत ने सरेआम मांगी माफी, क्या अगले सीजन में रिलीज कर देगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम?

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने शनिवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ IPL मैच के दौरान टॉस के समय LIVE TV पर सरेआम माफी मांगी है. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं यह ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान के तौर पर आखिरी आईपीएल मैच तो नहीं हैं. टॉस के समय LIVE TV पर ऋषभ पंत ने सरेआम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के फैंस से माफी मांगी है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 23, 2026, 09:54 PM IST
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LIVE TV पर 27 करोड़ के ऋषभ पंत ने सरेआम मांगी माफी, क्या अगले सीजन में रिलीज कर देगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम?

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने शनिवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ IPL मैच के दौरान टॉस के समय LIVE TV पर सरेआम माफी मांगी है. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं यह ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान के तौर पर आखिरी आईपीएल मैच तो नहीं हैं. टॉस के समय LIVE TV पर ऋषभ पंत ने सरेआम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के फैंस से माफी मांगी है. प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम इस सीजन के अपने आखिरी लीग मैच में सिर्फ अपनी इज्जत के लिए खेल रही है, जबकि पंजाब किंग्स को अपनी क्वालिफिकेशन की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए जीत की जरूरत है.

27 करोड़ के ऋषभ पंत ने सरेआम मांगी माफी

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, 'टॉस जीतकर हम भी पहले गेंदबाजी ही चुनते. यह विकेट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी. यह बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छे विकेटों में से एक है. यह एक हाई-स्कोरिंग मैच हो सकता है. टीम में दो बदलाव हैं, अर्जुन (तेंदुलकर) और अर्शिन कुलकर्णी टीम में आए हैं. यह सीजन हमारे लिए काफी मुश्किल रहा है, लेकिन साथ ही, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला. बतौर टीम और व्यक्तिगत तौर पर भी. मैं अपने फैंस से माफी मांगना चाहूंगा, वे यूपी से यहां आए हैं. हमारे लिए यह सफर काफी मुश्किल रहा है, लेकिन आज हम अपना शत प्रतिशत देंगे.'

क्या अगले सीजन में ऋषभ पंत को रिलीज कर देगी LSG?

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शनिवार को लखनऊ में IPL 2026 के मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. कप्तान ऋषभ पंत इस मैच में 22 गेंद पर सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए. ऋषभ पंत IPL 2026 में बेहद खराब फॉर्म में चल रहे थे. 27 करोड़ की सैलरी पाने वाले ऋषभ पंत IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. IPL 2026 में ऋषभ पंत ने 14 मैचों में 28.36 की घटिया औसत से 312 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से एक ही अर्धशतक निकला है. ऋषभ पंत का इन 14 मैचों में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 68 रन रहा है. अगले साल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 27 करोड़ के ऋषभ पंत को IPL 2027 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है.

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ऋषभ पंत का IPL करियर

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने ऋषभ पंत को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले 27 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन इस टीम ने ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. ऋषभ पंत के IPL करियर पर नजर डालें तो, उन्होंने 139 मैचों में 33.61 की औसत से 3865 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से 2 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं. IPL में ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर 128 रन रहा है. ऋषभ पंत का IPL 2027 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज होना तय नजर आ रहा है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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