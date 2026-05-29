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Hindi Newsक्रिकेटऋषभ पंत का कप्तानी से इस्तीफा, IPL 2026 में बुरी तरह पिटने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया बड़ा ऐलान

ऋषभ पंत का कप्तानी से इस्तीफा, IPL 2026 में बुरी तरह पिटने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया बड़ा ऐलान

ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का IPL 2026 में प्रदर्शन' शर्मनाक' रहा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे आखिरी स्थान पर रही. 'प्लेऑफ' की रेस से बाहर होने के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 29, 2026, 05:51 PM IST
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ऋषभ पंत का कप्तानी से इस्तीफा, IPL 2026 में बुरी तरह पिटने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया बड़ा ऐलान

ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का IPL 2026 में प्रदर्शन' शर्मनाक' रहा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे आखिरी स्थान पर रही. 'प्लेऑफ' की रेस से बाहर होने के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने ऋषभ पंत के कप्तानी छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. IPL 2025 की नीलामी के दौरान ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए एक बड़ी साइनिंग थे, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था.

ऋषभ पंत ने छोड़ी लखनऊ की कप्तानी

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपने बयान में कहा, 'लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) औपचारिक रूप से यह घोषणा करता है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त होने का अनुरोध किया है और फ्रेंचाइजी ने उनके इस अनुरोध को तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.' ऋषभ पंत कप्तान के तौर पर पिछले दो सीजन (IPL 2025 और IPL 2026) के दौरान, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को प्ले-ऑफ तक पहुंचाने में नाकाम रहे. 

(ये भी पढ़ें- IPL 2026, GT vs RR Qualifier 2: राजस्थान या गुजरात... मुल्लांपुर में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? 10 मैचों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड) 

IPL 2026 में बुरी तरह पिटने के बाद LSG ने किया बड़ा ऐलान

IPL 2026 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 14 मैचों में से सिर्फ चार मैच ही जीत पाई. इससे पहले IPL 2025 का सीजन में भी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने ऋषभ पंत की कप्तानी में 14 मैचों में से सिर्फ 6 मैच जीते थे. ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को पिछले दो सीजन (IPL 2025 और IPL 2026) के दौरान 28 मैचों में कुल 10 जीत ही मिलीं.

बड़े फैसले कभी भी आसान नहीं होते

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने कहा, 'ऋषभ पंत ने इस अनुरोध के साथ फ्रेंचाइजी से संपर्क किया और हमने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है. ये फैसले कभी भी आसान नहीं होते. हम उन सभी चीजों के लिए आभारी हैं, जो ऋषभ बतौर कप्तान इस ड्रेसिंग रूम में लाए हैं.' IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था. यह आईपीएल नीलामी में किसी खिलाड़ी पर लगाई गई सबसे बड़ी बोली थी.

ऋषभ पंत का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत की कप्तानी में पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 14 में से महज 6 ही मैच जीत सकी. 12 अंकों के साथ यह टीम प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही. IPL 2025 में ऋषभ पंत ने 14 मुकाबलों में 24.45 की औसत के साथ 269 रन बनाए थे, जिसमें नाबाद 118 रन की शतकीय पारी भी शामिल थी. IPL 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने पंत को 27 करोड़ रुपए में रिटेन किया, लेकिन इस सीजन टीम का प्रदर्शन और भी ज्यादा खराब रहा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 14 में से 10 मैच गंवा बैठी. टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही. IPL 2026 सीजन में पंत ने 28.36 की औसत के साथ 312 रन बनाए. बतौर विकेटकीपर उन्होंने 10 कैच भी लपके.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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