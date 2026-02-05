क्रिकेट के मैदान पर कब होगी ऋषभ पंत की वापसी? फैंस को मिली खुशखबरी, धाकड़ विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बताया है कि बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में साइड स्ट्रेन से उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे. ऋषभ पंत को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी दाहिनी तरफ साइड स्ट्रेन हो गया था.

क्रिकेट के मैदान पर कब होगी ऋषभ पंत की वापसी?

थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की एक गेंद उनकी कमर के ऊपर लगी थी. ऋषभ पंत ने वर्ल्ड पिकलबॉल लीग के दौरान कहा, 'मेरी फिटनेस दिन-प्रति-दिन बेहतर हो रही है. मैं बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कड़ी मेहनत कर रहा हूं. मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मैदान पर वापसी करूंगा.' भारतीय खिलाड़ी ने लंबे रिहैबिलिटेशन काल के दौरान खेल से जुड़े रहने की जरूरत पर भी जोर देते हुए रिकवरी प्रोसेस के दौरान उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट के प्रति अपने प्यार और अपने सपोर्ट नेटवर्क को श्रेय दिया.

फैंस को मिली खुशखबरी

ऋषभ पंत ने कहा, 'जब मैं चोटिल होता हूं, तो एक चीज जो मुझे हमेशा खेल के करीब रखती है, वह है खेल के प्रति प्यार और आपके आस-पास के लोगों का सपोर्ट. एक क्रिकेटर के तौर पर, आपको हमेशा अपने खेल में कुछ न कुछ जोड़ते रहना होता है. मुझे अपने ओवरऑल गेमप्ले के हर पहलू में बेहतर होने की कोशिश करते रहना होगा.'

ऋषभ पंत ने खुद दिया बड़ा अपडेट

ऋषभ पंत ने आगे कहा कि चोट से बार-बार वापसी ने क्रिकेट और जीवन के बारे में उनके नजरिए को आकार दिया है, हालांकि उन्होंने माना कि टॉप-लेवल कॉम्पिटिशन से दूर रहना सबसे मुश्किल पहलू है. उन्होंने कहा, 'हर वापसी ने मुझे जीवन के बारे में कुछ सिखाया है. इसने मुझे और ज्यादा कृतज्ञता सिखाई है. आप अपने आस-पास की चीजों को कैसे देखते हैं? किसी ऐसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध रहना जो आपको सच में खुश करती है. जब मैं घायल होता हूं, तो जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं, वह है खेल का सच में आनंद लेना. आप खेल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप टॉप लेवल पर खेलते हुए भी इसका आनंद लेते हैं. यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सच में मिस करता हूं.'