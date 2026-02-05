Advertisement
trendingNow13098391
Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट के मैदान पर कब होगी ऋषभ पंत की वापसी? फैंस को मिली खुशखबरी, धाकड़ विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

क्रिकेट के मैदान पर कब होगी ऋषभ पंत की वापसी? फैंस को मिली खुशखबरी, धाकड़ विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बताया है कि बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में साइड स्ट्रेन से उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे. ऋषभ पंत को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी दाहिनी तरफ साइड स्ट्रेन हो गया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 05, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिकेट के मैदान पर कब होगी ऋषभ पंत की वापसी? फैंस को मिली खुशखबरी, धाकड़ विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बताया है कि बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में साइड स्ट्रेन से उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे. ऋषभ पंत को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी दाहिनी तरफ साइड स्ट्रेन हो गया था.

क्रिकेट के मैदान पर कब होगी ऋषभ पंत की वापसी?

थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की एक गेंद उनकी कमर के ऊपर लगी थी. ऋषभ पंत ने वर्ल्ड पिकलबॉल लीग के दौरान कहा, 'मेरी फिटनेस दिन-प्रति-दिन बेहतर हो रही है. मैं बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कड़ी मेहनत कर रहा हूं. मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मैदान पर वापसी करूंगा.' भारतीय खिलाड़ी ने लंबे रिहैबिलिटेशन काल के दौरान खेल से जुड़े रहने की जरूरत पर भी जोर देते हुए रिकवरी प्रोसेस के दौरान उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट के प्रति अपने प्यार और अपने सपोर्ट नेटवर्क को श्रेय दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस को मिली खुशखबरी

ऋषभ पंत ने कहा, 'जब मैं चोटिल होता हूं, तो एक चीज जो मुझे हमेशा खेल के करीब रखती है, वह है खेल के प्रति प्यार और आपके आस-पास के लोगों का सपोर्ट. एक क्रिकेटर के तौर पर, आपको हमेशा अपने खेल में कुछ न कुछ जोड़ते रहना होता है. मुझे अपने ओवरऑल गेमप्ले के हर पहलू में बेहतर होने की कोशिश करते रहना होगा.'

ऋषभ पंत ने खुद दिया बड़ा अपडेट

ऋषभ पंत ने आगे कहा कि चोट से बार-बार वापसी ने क्रिकेट और जीवन के बारे में उनके नजरिए को आकार दिया है, हालांकि उन्होंने माना कि टॉप-लेवल कॉम्पिटिशन से दूर रहना सबसे मुश्किल पहलू है. उन्होंने कहा, 'हर वापसी ने मुझे जीवन के बारे में कुछ सिखाया है. इसने मुझे और ज्यादा कृतज्ञता सिखाई है. आप अपने आस-पास की चीजों को कैसे देखते हैं? किसी ऐसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध रहना जो आपको सच में खुश करती है. जब मैं घायल होता हूं, तो जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं, वह है खेल का सच में आनंद लेना. आप खेल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप टॉप लेवल पर खेलते हुए भी इसका आनंद लेते हैं. यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सच में मिस करता हूं.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Rishabh Pant

Trending news

जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे पर छंटनी की मार
shashi tharoor news
जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे पर छंटनी की मार
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
india us trade deal
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
Punjab news in hindi
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP