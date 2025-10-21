Rishabh Pant comeback: इस दिन मैदान पर उतरेंगे ऋषभ पंत, नोट कर लीजिए मैच की टाइमिंग

Rishabh Pant comeback: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद अब एक बार फिर उनके बल्ले से चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ होने वाली चार दिवसीय टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है.

ये वही ऋषभ पंत हैं, जिन्हें जुलाई महीने में इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट लग गई थी. इस चोट के बाद से वे मैदान से दूर थे. ऋषभ पंत ने अपनी इंजरी के चलते एशिया कप 2025 और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज को भी मिस किया था. मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वे टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि अब उनकी वापसी से ये साफ है कि वे पूरी तरह फिट हैं और एक बार फिर बल्ले से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

किस दिन मैदान पर उतरेंगे ऋषभ पंत?

भारत ए और साउथ अफ्रीका ए दोनों टीमों के बीच पहला चार दिवसीय टेस्ट मैच 30 अक्टूबर से और दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा. ये दोनों मुकाबले बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु में होंगे. पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार, सुबह 9 बजे से शुरू होगा.

क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका?

इंडिया ए का कप्तान बनाया जाना ये संकेत देता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पंत की वापसी लगभग तय हो चुकी है. साउथ अफ्रीका की टीम नवंबर महीने में भारतीय दौरे पर आ रही है. यहां वो 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5टी20 खेलेगी. पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा. इस मैच के लिए घोषित होने वाली टीम इंडिया में पंत की वापसी तय मानी जा रही है.

भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए सीरीज 2024 शेड्यूल (India A vs South Africa A Schedule in Hindi)

पहला अनऑफिशियल टेस्ट- 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 (बेंगलुरु)

दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट- 6 नवंबर से 9 नवंबर तक, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 (बेंगलुरु)

पहला अनऑफिशियल वनडे- 13 नवंबर, निरंजन शाह स्टेडियम, खांढेरी (राजकोट)

दूसरा अनऑफिशियल वनडे- 16 नवंबर, निरंजन शाह स्टेडियम, खांढेरी, (ठराजकोट)

तीसरा अनऑफिशियल वनडे- 19 नवंबर, निरंजन शाह स्टेडियम, खांढेरी, (राजकोट)

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कम्बोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन.

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप

