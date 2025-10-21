Advertisement
trendingNow12970090
Hindi Newsक्रिकेट

Rishabh Pant comeback: इस दिन मैदान पर उतरेंगे ऋषभ पंत, नोट कर लीजिए मैच की टाइमिंग

Rishabh Pant comeback: ऋषभ पंत की वापसी तय हो चुकी है. वो बतौर कप्तान टीम इंडिया में लौटे हैं. पंत का जलवा साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में दिखेगा. पंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए यह किसी गुड न्यूज से कम नहीं है. 

|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rishabh Pant comeback
Rishabh Pant comeback

Rishabh Pant comeback: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद अब एक बार फिर उनके बल्ले से चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ होने वाली चार दिवसीय टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है. 

ये वही ऋषभ पंत हैं, जिन्हें जुलाई महीने में इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट लग गई थी. इस चोट के बाद से वे मैदान से दूर थे. ऋषभ पंत ने अपनी इंजरी के चलते एशिया कप 2025 और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज को भी मिस किया था. मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वे टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि अब उनकी वापसी से ये साफ है कि वे पूरी तरह फिट हैं और एक बार फिर बल्ले से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

किस दिन मैदान पर उतरेंगे ऋषभ पंत?

भारत ए और साउथ अफ्रीका ए दोनों टीमों के बीच पहला चार दिवसीय टेस्ट मैच 30 अक्टूबर से और दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा. ये दोनों मुकाबले बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु में होंगे. पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार, सुबह 9 बजे से शुरू होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका?

इंडिया ए का कप्तान बनाया जाना ये संकेत देता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पंत की वापसी लगभग तय हो चुकी है. साउथ अफ्रीका की टीम नवंबर महीने में भारतीय दौरे पर आ रही है. यहां वो 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5टी20 खेलेगी. पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा. इस मैच के लिए घोषित होने वाली टीम इंडिया में पंत की वापसी तय मानी जा रही है. 

भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए सीरीज 2024 शेड्यूल (India A vs South Africa A Schedule in Hindi)

  • पहला अनऑफिशियल टेस्ट- 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 (बेंगलुरु)
  • दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट- 6 नवंबर से 9 नवंबर तक, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 (बेंगलुरु)
  • पहला अनऑफिशियल वनडे- 13 नवंबर, निरंजन शाह स्टेडियम, खांढेरी (राजकोट)
  • दूसरा अनऑफिशियल वनडे- 16 नवंबर, निरंजन शाह स्टेडियम, खांढेरी, (ठराजकोट)
  • तीसरा अनऑफिशियल वनडे- 19 नवंबर, निरंजन शाह स्टेडियम, खांढेरी, (राजकोट)

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कम्बोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन.

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा दिखाएंगे दम... शाहिद अफरीदी का टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड! सचिन-विराट और रिचर्ड्स के क्लब में होंगे शामिल

TAGS

Rishabh Pant

Trending news

'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत