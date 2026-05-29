27 करोड़ी ऋषभ पंत ने छोड़ी कप्तानी, अब कौन संभालेगा लखनऊ टीम की कमान? ये 3 खिलाड़ी हैं दावेदार

Lucknow Super Giants Next Captain: आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. शुक्रवार, 29 मई को फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी. LSG के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी ने आधिकारिक बयान में कहा कि ऋषभ पंत ने इस अनुरोध के साथ फ्रेंचाइजी से संपर्क किया और हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है. ये निर्णय कभी आसान नहीं होते. कप्तान के रूप में ऋषभ ने इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी योगदान दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं. अब हमारा ध्यान सामूहिक विकास पर है. सर्वश्रेष्ठ मानकों तक पहुंचने के लिए टीम का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करना.

खराब प्रदर्शन के बाद पंत का बड़ा फैसला

आईपीएल 2025 से पहले संजीव गोयनका की मालिकाना वाली LSG ने ऋषभ पंत पर बड़ा दांव खेला. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया. ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं. उन्हें कप्तान भी बनाया गया, लेकिन पिछले दोनों सीजन में ऋषभ पंत ना बल्ले से कमाल दिखा सके और ना ही टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा. IPL 2026 में पंत की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीतने में सफल रही. 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. LSG पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी पायदान पर रही.

LSG का अगला कप्तान कौन बनेगा?

ऋषभ पंत ने तो कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि उनकी जगह किसे लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान सौंपी जाएगी? ये भी सवाल है कि क्या LSG पंत को बतौर प्लेयर रखेगी या अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि लखनऊ की टीम के कप्तान बनने की रेस में कौन 3 खिलाड़ी आगे हैं.

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मिचेल मार्श (Mitchell Marsh)

आईपीएल 2026 में भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी मिचेल मार्श बल्लेबाजी में इकलौते हीरो रहे. धाकड़ ओपनर ने 13 मैचों में 163.19 की स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए. मिचेल मार्श इस रेस में इसलिए भी सबसे आगे हैं, क्योंकि वर्तमान में वो ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान भी हैं.

एडन मार्करम (Aiden Markram)

आईपीएल 2026 में भले ही साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी एडन मार्करम बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन बतौर कप्तान वो इस टीम की किस्मत बदल सकते हैं. उनके पास IPL में SRH की कप्तानी करने का अनुभव भी है. एडन मार्करम फिलहाल T20I में साउथ अफ्रीका के कप्तान भी हैं और पिछले दोनों टी20 वर्ल्ड कप में उनके नेतृत्व में प्रोटियाज ने शानदार प्रदर्शन किया.

निकोलस पूरन (Nicholas Pooran)

ऋषभ पंत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन को भी टीम की कमान सौंप सकती है. पूरन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन दुनियाभर के T20 लीग में खेलते हैं. उनके पास वेस्टइंडीज के लिए 27 मैचों में कप्तानी करने का अनुभव भी है. मेजर लीग क्रिकेट में निकोलस पूरन MI न्यू यॉर्क टीम के कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने तीन में से 2 बार खिताब पर कब्जा जमाया है.