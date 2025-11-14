Advertisement
Video: गजब! हवा में उड़ते हुए चालाकी से लपका शिकार, पंत के कैच ने दिला दी धोनी की याद

India vs South Africa 1st Test: भारत के धाकड़ विकेटकीपर ऋषभ पंत ने मैदान पर अपने एक एक्शन से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी. ऋषभ पंत के एक कैच का वीडियो जमकर वायरल हो गया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. ऋषभ पंत तो चीते जैसे तेज निकले और उन्होंने हवा में उड़ते हुए हैरतअंगेज तरीके से अपना शिकार भी फंसा लिया.

Nov 14, 2025
India vs South Africa 1st Test: भारत के धाकड़ विकेटकीपर ऋषभ पंत ने मैदान पर अपने एक एक्शन से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी. ऋषभ पंत के एक कैच का वीडियो जमकर वायरल हो गया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. ऋषभ पंत तो चीते जैसे तेज निकले और उन्होंने हवा में उड़ते हुए हैरतअंगेज तरीके से अपना शिकार भी फंसा लिया. ऋषभ पंत ने यह कैच लपककर फैंस को अपना मुरीद बना लिया. ऋषभ पंत ने फैंस को धोनी की याद दिला दी.

ऋषभ पंत का फ्लाइंग कैच

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत के फुर्तीले विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक फ्लाइंग कैच पकड़कर साउथ अफ्रीका के खतरनाक ओपनर एडेन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. दरअसल, हुआ यूं कि साउथ अफ्रीका की पारी के 13वें ओवर में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए. जसप्रीत बुमराह ने 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर एडेन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया.

हवा में उड़ते हुए चालाकी से लपका शिकार

ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई जसप्रीत बुमराह की इस गेंद ने एडेन मार्करम को चौंका दिया. जसप्रीत बुमराह की इस गेंद का एडेन मार्करम के पास कोई जवाब नहीं था और बॉल उनके बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट के पीछे चली गई. इसके बाद भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने हवा में उड़ते हुए हैरतअंगेज तरीके से एडेन मार्करम का कैच लपक लिया. एडेन मार्करम 48 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए. खबर लिखे जाने तक पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाकर 105 रन बनाए हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

4 महीने बाद हुई ऋषभ पंत की वापसी

साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. ऋषभ पंत ने 4 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी की है. पैर में चोट के बाद ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा था. इसके बाद वह वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल सके थे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंत की वापसी ने टीम इंडिया को मजबूती दी है. दूसरी ओर, कैगिसो रबाडा साउथ अफ्रीकी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. इस टीम में कॉर्बिन बॉश की वापसी हुई है. अक्टूबर में अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं. हालांकि, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीकी टीम को कमतर नहीं आंका जा सकता.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Rishabh Pant

