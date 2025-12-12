22 करोड़ की पर्स, 6 स्लॉट और ऑस्ट्रेलियाई धुरंधरों पर टारगेट, IPL 2026 Auction के लिए इस टीम का मास्टर प्लान

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट22 करोड़ की पर्स, 6 स्लॉट और ऑस्ट्रेलियाई धुरंधरों पर टारगेट, IPL 2026 Auction के लिए इस टीम का मास्टर प्लान

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने अपनी-अपनी कमर कस ली है. मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. इसके लिए एक आईपीएल की टीम का मास्टरप्लान सामने आ चुका है जो 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेगी.

 

Dec 12, 2025, 05:48 PM IST
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने अपनी-अपनी कमर कस ली है. मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. इसके लिए एक आईपीएल की टीम का मास्टरप्लान सामने आ चुका है जो 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेगी. इस टीम को छह स्लॉट भरने होंगे, जिनमें से चार विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं.

पूर्व क्रिकेटर ने बताया प्लान

पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मास्टर प्लान के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जस्टिन लैंगर और LSG ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे. उन्हें ऑक्शन में मजबूत होने और कैमरन ग्रीन और एरॉन हार्डी जैसे खिलाड़ियों को टारगेट करने की जरूरत है. दोनों ही काम के ऑल-राउंडर हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलियाई लोगों में जीतने की सोच होती है, जो LSG चाहता है.'

शमी पर होंगी नजरें

उन्होंने बॉलिंग अटैक पर बात करते हुए जियोस्टार पर कहा, 'अपने बॉलिंग अटैक में, वे मोहम्मद शमी को लाए. मुझे लगता है कि उनके बॉलिंग कोच, भरत अरुण मानते हैं कि शमी अभी भी अच्छा कर सकते हैं. उन्हें अटैक को लीड करने के लिए किसी की जरूरत थी क्योंकि दूसरे तेज गेंदबाज, जैसे मयंक यादव और मोहसिन खान, भारतीय हैं. भरत अरुण को लगता है कि शमी इन युवा गेंदबाजों को गाइड कर सकते हैं.'

शमी की बताई खासियत

नीलामी से पहले, LSG पेसर मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड के जरिए हासिल किया. इसपर करीम ने कहा, 'मोहम्मद शमी एक असली कॉम्पिटिटर और योद्धा हैं. उनके बारे में बहुत बातें हुई हैं. उनके खिलाफ एक पुराने कोच के तौर पर, आप जानते थे कि अगर शमी खेल रहे थे तो टीम हमेशा लड़ाई में थी. एक कोच के लिए सबसे बड़ी चिंता उन्हें फिट रखना है. मैं कम के बजाय ज्यादा तेज गेंदबाज रखना पसंद करूंगा.जब आप दिल टूटने की बात करते हैं, तो उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है. वह शायद सबसे अच्छे टीम प्लेयर्स में से एक है और क्रिकेट में मैं जिन सबसे अच्छे लोगों से मिला हूँ, उनमें से सबसे अच्छा है. उसकी एनर्जी जबरदस्त है. मुझे उम्मीद थी कि अगले ऑक्शन में उसे चुना जाएगा क्योंकि वह बहुत कुछ देता है. खुशकिस्मती से, हम उसे एक ट्रेड डील में ले आए, इसलिए मैं सच में बहुत खुश हूं और उसके साथ काम करने का इंतज़ार कर रहा हूं.'

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

