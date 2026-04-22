W, W, W, W, W... हैट्रिक और 5 गेंद में 5 विकेट, पंत के चेले का अजूबा रिकॉर्ड, IPL में फिर भी हो रहा ड्रॉप

IPL 2026: आईपीएल को यूं ही युवाओं की लीग नहीं कहा जाता, ये वो लीग है जहां से हर साल नए नाम निकलकर आते हैं. रातों-रात ये लीग खिलाड़ियों की तकदीर बदल देती है, कुछ खिलाड़ी चमक जाते हैं तो कुछ को अर्श-से-फर्श पर भी आने में देर नहीं लगती. ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत के टीम मेट के साथ देखने को मिल रहा है.
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IPL 2026: आईपीएल को यूं ही युवाओं की लीग नहीं कहा जाता, ये वो लीग है जहां से हर साल नए नाम निकलकर आते हैं. रातों-रात ये लीग खिलाड़ियों की तकदीर बदल देती है, कुछ खिलाड़ी चमक जाते हैं तो कुछ को अर्श-से-फर्श पर भी आने में देर नहीं लगती. ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत के टीम मेट के साथ देखने को मिल रहा है. पिछले साल एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन और स्टाइल के दम पर सुर्खियों में आया, लेकिन इस सीजन फ्लॉप नजर आ रहा है. इस खिलाड़ी के नाम 5 गेंद में 5 विकेट लेने का महारिकॉर्ड भी दर्ज है.
दिग्वेश राठी को लखनऊ ने पिछले सीजन 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. पिछले सीजन इस खिलाड़ी ने 17 मैच में 17 विकेट लेकर सभी का ध्यान खींचा था. इसके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया. फिर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक ही ओवर में 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चर्चा में आ गए. हालांकि, ये एक लोकल लीग थी जहां दिग्वेश की गेंदो का जवाब बल्लेबाजों के पास नहीं था.
पिछले सीजन को देखते हुए दिग्वेश को इस सीजन भी शुरुआत में मौका मिला. लखनऊ की टीम ने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका मिला है. जिसमें से 3 मैच में ही विकेट हासिल हुआ है. आरसीबी के खिाफ मुकाबले में बिना विकेट लिए लौटे. जिसके बाद अगले मैच से उन्हें ड्रॉप करने का फैसला किया गया था. ये सीजन उनके लिए बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है.
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लखनऊ की टीम भी मुश्किल में नजर आ रही है. 6 मुकाबलों में से इस टीम को महज 2 जीत दर्ज हुई हैं जिसके चलते टीम प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है. पिछले मेगा ऑक्शन में लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने बदलाव करते हुए ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन पंतभी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं. पिछले सीजन भी इस टीम का हाल-बेहाल नजर आया था.