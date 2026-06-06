ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास, महेंद्र सिंह धोनी के महान रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, टेस्ट क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा

Rishabh Pant: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में उतरते ही ऋषभ पंत ने एक 'प्रचंड' महारिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया है. ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी है.
न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ जारी यह इकलौता टेस्ट मैच, ऋषभ पंत का भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 50वां टेस्ट मैच है. 28 साल के ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और सैयद किरमानी के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर 50 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के क्रिकेटर बन गए हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर हैं.
भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2005 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और कुल 90 टेस्ट मैच विकेटकीपर के तौर पर खेले थे. महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2014 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. सैयद किरमानी ने 1976 से 1986 तक भारत के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर 88 टेस्ट मैच खेले थे. सैयद किरमानी ने उन 88 मैचों में दो शतक और 12 अर्धशतकों की मदद से 2,759 रन बनाए थे.
ऋषभ पंत अब इस लिस्ट में 50 टेस्ट मैच के तमगे के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के दिग्गज विकेटकीपर मार्क बाउचर के नाम पर दर्ज है. मार्क बाउचर ने 1997 से 2012 तक साउथ अफ्रीका और ICC वर्ल्ड XI के लिए विकेटकीपर के तौर पर 147 टेस्ट मैच खेले और 5,515 रन बनाए. ऋषभ पंत अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के दौरान 7 छक्के और जड़ देते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में एडम गिलक्रिस्ट के छक्कों का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लेंगे. ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट मैचों में 100 छक्के उड़ाए थे.