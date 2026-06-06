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ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास, महेंद्र सिंह धोनी के महान रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, टेस्ट क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा

Rishabh Pant: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में उतरते ही ऋषभ पंत ने एक 'प्रचंड' महारिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया है. ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 06, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:59 AM IST
ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास, महेंद्र सिंह धोनी के महान रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, टेस्ट क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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