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Hindi Newsक्रिकेटपंत को चोट, पूरन फ्लॉप... इन 5 खिलाड़ियों ने कटाई नाक, बने LSG की हार के गुनहगार

पंत को चोट, पूरन फ्लॉप... इन 5 खिलाड़ियों ने कटाई नाक, बने LSG की हार के गुनहगार

RCB vs LSG: आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन सवालों के घेरे में था. 27 करोड़ी पंत भी प्रेशर में नजर आए. अब 19वें सीजन में भी हाल-बेहाल हैं. 5 मैच में 2 में जीत नसीब हुई है. आरसीबी के खिलाफ टीम को एकतरफा हार का सामना करना पड़ा, इस हार के 5 बड़े गुनहगार हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:16 AM IST
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लखनऊ की हार LSG vs RCB (BCCI)
लखनऊ की हार LSG vs RCB (BCCI)

RCB vs LSG: आईपीएल 2026 में लखनऊ टीम की हालत नाजुक नजर आ रही है. टीम को तीसरी हार आरसीबी के खिलाफ मिली, जिसमें टीम हर तरह से फुस्स हो गई. बात चाहे बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की, आरसीबी हर तरह से मुकाबले में आगे नजर आई. लखनऊ में बड़े-बड़े नामी खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं. हम आपको 5 बड़े नाम बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस मैच की हार का गुनहगार कहें तो गलत नहीं होगा. 

1. एडेन मारक्रम

पहला नाम ओपनर एडेन मारक्रम का है, जिनके बल्ले से इस सीजन कुछ खास देखने को नहीं मिला है. मारक्रम आरसीबी के खिलाफ 150 के स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाने में कामयाब हुए. हालांकि, उनके साथी मिचेल मार्श ने 40 रन की पारी खेलकर टीम की लाज बचाए रखी. 

2. ऋषभ पंत 

हार के गुनहगार में कप्तान ऋषभ पंत भी शामिल हैं. पंत आते ही हेजलवुड की खतरनाक गेंद पर इंजर्ड हुए और रिटायर्ड हर्ट हो गए. इसके बाद डेथ ओवर्स में फिर बैटिंग करने उतरे लेकिन 1 रन बनाकर ही अपना विकेट गंवा बैठे. उन्होंने 6 गेंद का सामना किया, लेकिन पूरी तरह से फुस्स हो गए. 

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3. निकोलस पूरन

तीसरा नाम निकोलस पूरन का है. पूरन इस टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं. लेकिन आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में क्लीन बोल्ड हो गए. पूरन के विकेट के बाद भी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती दिखी और 150 का आंकड़ा भी छूने में कामयाब नहीं हुई. 

4. अब्दुल समद 

मिडिल ऑर्डर में सभी को अब्दुल समद से उम्मीद थी. लेकिन इस मुकाबले में भी वह पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए. महज 2 गेंद खेलकर समद डक आउट हो गए. मुकुल चौधरी 39 और आयुष बदोनी की 38 रन की पारी की बदौलत टीम 146 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई थी. 

ये भी पढे़ं.. IPL के बाद T20 टीम में एंट्री मारेगा ये बल्लेबाज! 32 की उम्र में ठोका डेब्यू का दावा

5. मोहम्मद शमी

टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी का जादू भी इस मुकाबले में नहीं चला. उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. शमी ने अभी तक लखनऊ के लिए सभी 5 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 विकेट हासिल हुए. 2 मुकाबले ऐसे गए जिसमें शमी का खाता भी नहीं खुला था. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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