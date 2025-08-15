VIDEO: ऋषभ पंत ने की ऐसी हरकत... बुरी तरह भागे विराट कोहली, वीडियो से मची खलबली

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत अक्सर मैदान पर अपनी मस्ती के लिए जाने जाते हैं. पंत किसी के साथ भी मजाक करते हैं फिर चाहे सीनियर हो या जूनियर. अब 15 अगस्त के मौके पर पंत ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी शरारत से विराट कोहली भी थर्रा गए और पूंछ उठाकर भागे. पंत ने अपने सोशल मीडिया पुरानी यादें ताजा की हैं. जीत के जश्न का अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर खलबली मचा रहा है.

पंत ने शेयर की पुरानी यादें

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी क्रिकेटर्स ने कुछ खास यादें शेयर की, जिसमें पंत का पोस्ट आग की तरह फैला. ऋषभ पंत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने यह वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है. टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स जीत के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं. उन्होंने सभी के मजे लिए जिसमें विराट कोहली भी शामिल दिखे. लेकिन पंत की हरकत देख विराट कोहली बुरी तरह भागे.

पंत की शैंपेन बनी हथियार

ऋषभ पंत वीडियो रिकॉर्ड करते हुए विराट के पास गए. उनके हाथ में शैंपेन भी थी जो विराट के ऊपर छिड़की. इतने में कोहली बिन रास्ता देखे भागे. लेकिन पंत के मजे शांत नहीं हुए और उन्होंने कुलदीप यादव पर भी शैंपेन छिड़क दी. पंत ने रोहित के भी मजे लिए जब वह स्टंप लेकर जा रहे थे.

फिर चोटिल हुए पंत

एशिया कप में ऋषभ पंत की मस्ती नजर नहीं आएगी. इंग्लैंड दौरे के दौरान वह इंजर्ड हो गए और एशिया कप में उनके खेलने की उम्मीद न के बराबर है. हालांकि, इंग्लैंड टूर पर पंत शानदार फॉर्म में नजर आए थे. उन्होंने एक के बाद एक शानदार पारियों को अंजाम दिया.