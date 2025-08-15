VIDEO: ऋषभ पंत ने की ऐसी हरकत... बुरी तरह भागे विराट कोहली, वीडियो से मची खलबली
Advertisement
trendingNow12882718
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: ऋषभ पंत ने की ऐसी हरकत... बुरी तरह भागे विराट कोहली, वीडियो से मची खलबली

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत अक्सर मैदान पर अपनी मस्ती के लिए जाने जाते हैं. पंत किसी के साथ भी मजाक करते हैं फिर चाहे सीनियर हो या जूनियर. अब 15 अगस्त के मौके पर पंत ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी शरारत से विराट कोहली भी थर्रा गए और पूंछ उठाकर भागे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rishabh pant and virat Kohli
rishabh pant and virat Kohli

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत अक्सर मैदान पर अपनी मस्ती के लिए जाने जाते हैं. पंत किसी के साथ भी मजाक करते हैं फिर चाहे सीनियर हो या जूनियर. अब 15 अगस्त के मौके पर पंत ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी शरारत से विराट कोहली भी थर्रा गए और पूंछ उठाकर भागे. पंत ने अपने सोशल मीडिया पुरानी यादें ताजा की हैं. जीत के जश्न का अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर खलबली मचा रहा है. 

पंत ने शेयर की पुरानी यादें

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी क्रिकेटर्स ने कुछ खास यादें शेयर की, जिसमें पंत का पोस्ट आग की तरह फैला. ऋषभ पंत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने यह वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है. टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स जीत के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं. उन्होंने सभी के मजे लिए जिसमें विराट कोहली भी शामिल दिखे. लेकिन पंत की हरकत देख विराट कोहली बुरी तरह भागे.

पंत की शैंपेन बनी हथियार

ऋषभ पंत वीडियो रिकॉर्ड करते हुए विराट के पास गए. उनके हाथ में शैंपेन भी थी जो विराट के ऊपर छिड़की. इतने में कोहली बिन रास्ता देखे भागे. लेकिन पंत के मजे शांत नहीं हुए और उन्होंने कुलदीप यादव पर भी शैंपेन छिड़क दी. पंत ने रोहित के भी मजे लिए जब वह स्टंप लेकर जा रहे थे.

ये भी पढे़ं... 'क्या रिटायरमेंट ले लूं..' रोहित शर्मा का अनदेखा वीडियो, ऋषभ पंत की पोस्ट से खलबली, रिटायरमेंट पर किसने किया सवाल?

फिर चोटिल हुए पंत

एशिया कप में ऋषभ पंत की मस्ती नजर नहीं आएगी. इंग्लैंड दौरे के दौरान वह इंजर्ड हो गए और एशिया कप में उनके खेलने की उम्मीद न के बराबर है. हालांकि, इंग्लैंड टूर पर पंत शानदार फॉर्म में नजर आए थे. उन्होंने एक के बाद एक शानदार पारियों को अंजाम दिया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rishabh Pant

Trending news

'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
;