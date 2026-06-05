धोनी के महान क्लब में होगी ऋषभ पंत की एंट्री, टेस्ट क्रिकेट में बनाएंगे ये महारिकॉर्ड, ऐसे करने वाले बनेंगे भारत के तीसरे विकेटकीपर

भारत के धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब कल (शनिवार) को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक 'प्रचंड' महारिकॉर्ड होगा. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच यह टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 8 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगी.

धोनी के महान क्लब में होगी ऋषभ पंत की एंट्री

न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला यह इकलौता टेस्ट मैच, ऋषभ पंत का भारत के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर 50वां टेस्ट मैच होगा. 28 साल के ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और सैयद किरमानी के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर 50 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के क्रिकेटर बन जाएंगे. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक महज एक टेस्ट मैच खेला गया है. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था.

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दिग्गजों की किस लिस्ट में शामिल होंगे ऋषभ पंत?

विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर हैं. भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2005 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और कुल 90 टेस्ट मैच विकेटकीपर के तौर पर खेले थे. महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2014 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. सैयद किरमानी ने 1976 से 1986 तक भारत के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर 88 टेस्ट मैच खेले थे. सैयद किरमानी ने उन 88 मैचों में दो शतक और 12 अर्धशतकों की मदद से 2,759 रन बनाए थे.

भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच

1. महेंद्र सिंह धोनी - 90 टेस्ट मैच

2. सैयद किरमानी - 88 टेस्ट मैच

3. ऋषभ पंत - 49 टेस्ट मैच

4. किरण मोरे - 49 टेस्ट मैच

5. फारुख इंजीनियर - 46 टेस्ट मैच

6. नयन मोंगिया - 44 टेस्ट मैच

ऐसे करने वाले भारत के तीसरे विकेटकीपर बनेंगे ऋषभ पंत

ऋषभ पंत अब इस लिस्ट में 50 टेस्ट मैच के तमगे के साथ तीसरे नंबर पर काबिज होंगे. विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के दिग्गज विकेटकीपर मार्क बाउचर के नाम पर दर्ज है. मार्क बाउचर ने 1997 से 2012 तक साउथ अफ्रीका और ICC वर्ल्ड XI के लिए विकेटकीपर के तौर पर 147 टेस्ट मैच खेले और 5,515 रन बनाए. ऋषभ पंत अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के दौरान 7 छक्के और जड़ देते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में एडम गिलक्रिस्ट के छक्कों का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लेंगे. ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट मैचों में 100 छक्के उड़ाए थे.

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भारतीय टीम काफी मजबूत

खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत के पास इस टेस्ट में दमदार प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा. वहीं, यशस्वी जायसवाल और पडिक्कल भी मौका मिलने पर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे. नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में स्थान दिया गया है. तेज गेंदबाजी की अगुवाई मोहम्मद सिराज करते हुए नजर आएंगे और उनका साथ प्रसिद्ध कृष्णा देंगे. विकेटकीपर के तौर पर पंत के साथ-साथ ध्रुव जुरेल को भी टीम में रखा गया है. शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत की मौजूदगी में भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम काफी मजबूत नजर आ रहा है.