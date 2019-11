ऋषभ पंत ने कोहली को दी सबसे अनोखे अंदाज में बधाई, लिखा - हैप्पी बर्थडे चाचा!

नई दिल्ली: भारतीय कप्तान और मौजूदा समय के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली (Virat Kohli) मंगलवार को 31 साल के हो गए. कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ इस समय भूटान में अपना जन्मदिन मना रहे हैं. अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर विराट के साथ वाली कई फोटो डाली हैं और लिखा है कि वह भूटान के स्थानीय लोगों से मिल रहे प्यार से अभिभूत हैं. कोहली ने ट्विटर पर फोटो डाली और लिखा, "इस दिव्य स्थान पर अपनी पत्नी के साथ आना शानदार आशीर्वाद है. साथ ही आप सभी की दुआओं के लिए तहेदिल से शुक्रिया." कोहली इस समय भारतीय टीम से ब्रेक लिए हुए हैं.

कई हस्तियों ने कोहली को जन्मदिन की बधाई दी. विकेट कीपर ऋषभ पंत ने सबसे अनोखे अंदाज में बधाई दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "हैप्पी बर्थडे चाचा, हमेशा मुस्कुराते रहें."

पंत फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही टी-20 टीम में हैं जिसका नेतृत्व रोहित शर्मा कर रहे हैं. कोहली इस समय टीम में नहीं हैं. वह बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलेंगे.

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी मजेदार अंदाज में कोहली को बधाई दी. सहवाग ने ट्वीट करके लिखा, "गेंद हमेशा ही आपको इतनी ही बड़ी दिखे और आपकी बल्लेबाजी हमेशा ही एफ-5 बटन जैसी हो, जो भी बल्लेबाजी देखे वह रिफ्रेश हो जाए. बादलों की तरह छाए रहो. हमेशा खुश रहो."

May the ball always appear as big as this and may your batting always be like a F5 button, refresh everyone who is blessed to see it. Badalon ki tarah chaaye raho, hamesha khush raho @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/32sydYLeRg

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2019