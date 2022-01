शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद इस प्लेयर के साथ हुई 'नाइंसाफी', भारतीय सेलेक्टर्स ने नहीं किया रहम!

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए बीसीसीआई (BCCI) ने 26 जनवरी को टीम इंडिया (Team India) के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में एक ऐसे खिलाड़ी का सेलेक्शन नहीं हुआ.

ऑलराउंडर ऋषि धवन (Rishi Dhawan) ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेलेक्टर्स ने उन्हें लिमिटेड ओवर्स सीरीज में मौका नहीं दिया.

ऋषि धवन (Rishi Dhawan) ने विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 (Vijay Hazare Trophy 2020-21) में धमाल मचा दिया और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान उन्होंने 8 मैचों में 458 रन और 17 विकेट बनाए हैं. वहीं इस ऑलराउंडर ने 2018-19 सीजन में रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के ऑलराउंर ऋषि धवन (Rishi Dhawan) ने टीम इंडिया (Team India) के लिए महज 4 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 वनडे और एक टी-20 शामिल हैं. उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच 18 जून 2016 को जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के खिलाफ खेला था जो एक टी-20 मैच था.



ऋषि धवन (Rishi Dhawan) को टीम इंडिया में शामिल नहीं करने पर क्रिकेट फैंस का गुस्सा सेलेक्टर्स पर फूटा है. कई लोगों का मानना है कि दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) और वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) की जगह ऋषि को तरजीह दी सकती थी. आइए नजर डालते हैं ऐसे ट्वीट्स पर.

Chahal, Sundar, Bishnoi, Kuldeep. Isme se 3 log naye hai compared to SA series. Vacancy toh thi. 4 spinner kyu chaiye? Could have taken Rishi Dhawan, a in form good allrounder.

How is Deepak hooda selected over Rishi Dhawan. Rishi was second highest run scorer and second highest wicket taker this vijay Hazare trophy. You gotta feel for him #INDvWI #CricketTwitter

Why did Venkatesh Iyer drop out of ODI team?

And why did Rishi Dhawan not get a chance in a format?

*And this guy showed all-round performance like putting out fires in #SMAT & #VijayHazare Trophy.

*Day by day the value of Indian Domestic Cricket is getting lost. @BCCI

— Md Sahid Mondal (@imdsahidmondal) January 27, 2022