IND vs PAK Final: टूट गई परंपरा... फाइनल में पहली बार ये 3 हैरअंगेज नजारे, क्रिकेट जगत में भूचाल

IND vs PAK Final Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान इतिहास में पहली बार भिड़ रहे हैं. फाइनल में दोनों टीमों के उतरते ही फाइनल की दो परंपराएं टूट गईं. इतिहास में पहली बार फाइनल में दो अजीबोगरीब नजारे देखने को मिले हैं. भारत ने फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सूर्यकुमार यादव ने हैंडशेक बॉयकॉट पर बरकरार रहे.

पहली बार हुआ ये ड्रामा

क्रिकेट इतिहास के फाइनल में आमतौर पर कंट्रोवर्सी नहीं देखने को मिलती हैं. लेकिन भारत और पाकिस्तान की टीमों और दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के चलते हर बार नई कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है. ऐसा ही कुछ फाइनल में देखने को मिला. हैंडशेक बॉयकॉट पर भारत बरकरार था, लेकिन यहां दो ब्रॉडकास्टर देखने को मिले. भारत के लिए रवि शास्त्री देखने को मिले जबकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से बात करने के लिए वकार यूनिस की मैदान में एंट्री हुई.

फोटोशूट हुआ रद्द

किसी भी फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तानों के बीच ट्रॉफी फोटोशूट होता है. लेकिन इस फाइनल से पहले वो भी रद्द हो गया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस फोटोशूट से पल्ला झाड़ लिया. जिसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की ट्रॉफी के साथ सिंगल तस्वीरें वायरल हुईं. इसके अलावा एक और कारनामा फाइनल में पहली बार देखने को मिला.

टॉस पर दो ब्रॉडकास्टर

भारत-पाकिस्तान मैच में टॉस के दौरान पाकिस्तान दो ब्रॉडकास्टर देखने को मिले. आमतौर पर एक ब्रॉडकास्टर ही टॉस के दौरान दोनों कप्तानों से बात करता है. लेकिन इस फाइनल में सूर्यकुमार यादव से रवि शास्त्री ने बात की जबकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से वकार यूनिस से बातचीत की. ये मुद्दा भी अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है. सलमान अली आगा ने भी फोटोशूट पर चुप्पी तोड़ी चुप्पी थी. उन्होंने कहा, 'हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते. मीडिया की बातें, बाहरी शोर; हम उसे नजरअंदाज करते हैं. हमारा लक्ष्य एशिया कप है। हम यहाँ अच्छा क्रिकेट खेलने आए हैं और कल हमारा लक्ष्य फ़ाइनल जीतना होगा.'