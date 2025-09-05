अभी लंबा सफर बाकी...184 रन ठोक गरजा स्टार बल्लेबाज, ब्रेक के बाद तबाही मचाने को तैयार

ऋतुराज गायकवाड़ ने गुरुवार 4 सितंबर को बताया कि चोट की वजह से मिले 5 महीने के ब्रेक का उन्होंने खूब फायदा उठाया. गायकवाड़ ने बताया की उन्होंने लाल गेंद पर जमकर काम किया. उनका मानना है खेल की बेहतरीन शुरुआत के बाद उनको अभी भी लंबा रास्ता तय करना है. चेन्नई के सलामी बल्लेबाज अपनी तेज-तर्रार पारी खेलने के लिए मशहूर ऋतुराज गायकवाड़ को आईपीएल के शुरुआती मैचों में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए कोहनी में चोट लग गई थी, जिस कारण वो टूर्नामेंट से तो बाहर हुए ही और लंबे समय के लिए ब्रेक पर चले गए.

200 के करीब पहुंचे गायकवाड़

गायकवाड़ ने मध्यक्षेत्र के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल के पहले दिन पश्चिमि क्षेत्र की तरफ से पहले दिन 184 रनों की पारी खेलने के बाद कहा, " मेरे पास खूब टाइम था की मैं तैयारी कर सकता हूं. इंडिया के लिए मौका ना मिलने पर वापसी करने के बाद मैनें लाल गेंद क्रिकेट में खेलने पर काम किया. इस पर समय दिया और इसपर काम कर रहा हूं और आगे अभी मुझे और भी लंबा रास्ता तय करना है."

बुची बाबू में ठोका था शतक

ऋतुराज ने शानदार शतक ठोकते हुए पश्चिमी क्षेत्र ने गुरुवार को दिलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 6 विकटों पर 363 रन बनाकर वापसी की. ऋतुराज ने शानदार पारी खेलते हुए मैच को पूरी तरह से पश्चिम क्षेत्र की तरफ रखा. उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट में भी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए 133 रनों की पारी खेलते हुए लगातार दूसरा शतक जड़ा.

टीम को संभाला

टीम की लचर हालत पर बल्लेबाजी करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ ने आर्य देसाई के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की पार्टनरशिप बनाते हुए पश्चमि क्षेत्र की मैच में वापसी कराई. उन्होंने पहले अपनी फिफ्टी 85 गेंदों में पूरी की फिर 131 गेंदों में 100 बनाए और अगला 50 केवल 51 गेंदों में जड़ दिया. इसी तरह वो 184 रनों पर पहुंच कर अपनी टीम को मजबूत स्थित में पहुंचा दिया.