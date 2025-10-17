'मंत्री के रूप में आपको...', मिनिस्टर वाइफ पर रवींद्र जडेजा ने लुटाया प्यार, रिवाबा के लिए किया खास पोस्ट

दिग्गज भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के घर खुशियों का माहौल है. उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात कैबिनेट में मंत्री बन गई हैं. रिवाबा जडेजा को गुजरात में नवगठित मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाया गया है. शुक्रवार को रिवाबा ने शपथ ली. इस दौरान रवींद्र जडेजा और उनकी बेटी भी मौजूद रहीं. शपथग्रहण के बाद रवींद्र जडेजा ने एक्स पोस्ट के जरिए रिवाबा को नई पारी की शुभकामनांए देते हुए प्यार लुटाया.

रिवाबा का जडेजा प्रमोशन

गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री सहित 26 मंत्रियों को शपथ दिलायी गई. वह मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों में से एक हैं. मंत्रिमंडल में रिवाबा सहित तीन महिलाओं को शपथ दिलायी गई. रिवाबा जडेजा को जब मंत्री की शपथ दिलायी गई उस समय उनके पति रवींद्र जडेजा अपनी बेटी के साथ मौजूद थे.

रवींद्र जडेजा ने लुटाया प्यार

रवींद्र जडेजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी पत्नी को बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'आप पर और आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है. मुझे विश्वास है कि आप अद्भुत कार्य करते रहेंगे और सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे. गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको ढेर सारी सफलता की कामना करता हूं. जय हिंद.'

जामनगर में जश्न का माहौल

रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने के बाद जामनगर में जश्न का माहौल है. रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में विधायक बनी थी. यह उनका पहला चुनाव था और पहले चुनाव में ही उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी. रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने पर जामनगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.

इस प्रोग्राम में जामनगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कई सदस्यों के साथ-साथ लोकल खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया. जिले के प्रमुख क्रिकेटर अजय भाई ने कहा कि रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. उन्हें उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं.