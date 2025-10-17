Advertisement
trendingNow12966253
Hindi Newsक्रिकेट

'मंत्री के रूप में आपको...', मिनिस्टर वाइफ पर रवींद्र जडेजा ने लुटाया प्यार, रिवाबा के लिए किया खास पोस्ट

दिग्गज भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के घर खुशियों का माहौल है. उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात कैबिनेट में मंत्री बन गई हैं. शुक्रवार को रिवाबा ने शपथ ली. इस दौरान रवींद्र जडेजा और उनकी बेटी भी मौजूद रहीं. शपथग्रहण के बाद रवींद्र जडेजा ने एक्स पोस्ट के जरिए रिवाबा को नई पारी की शुभकामनांए देते हुए प्यार लुटाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मंत्री के रूप में आपको...', मिनिस्टर वाइफ पर रवींद्र जडेजा ने लुटाया प्यार, रिवाबा के लिए किया खास पोस्ट

दिग्गज भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के घर खुशियों का माहौल है. उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात कैबिनेट में मंत्री बन गई हैं. रिवाबा जडेजा को गुजरात में नवगठित मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाया गया है. शुक्रवार को रिवाबा ने शपथ ली. इस दौरान रवींद्र जडेजा और उनकी बेटी भी मौजूद रहीं. शपथग्रहण के बाद रवींद्र जडेजा ने एक्स पोस्ट के जरिए रिवाबा को नई पारी की शुभकामनांए देते हुए प्यार लुटाया.

रिवाबा का जडेजा प्रमोशन

गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री सहित 26 मंत्रियों को शपथ दिलायी गई. वह मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों में से एक हैं. मंत्रिमंडल में रिवाबा सहित तीन महिलाओं को शपथ दिलायी गई. रिवाबा जडेजा को जब मंत्री की शपथ दिलायी गई उस समय उनके पति रवींद्र जडेजा अपनी बेटी के साथ मौजूद थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रवींद्र जडेजा ने लुटाया प्यार

रवींद्र जडेजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी पत्नी को बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'आप पर और आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है. मुझे विश्वास है कि आप अद्भुत कार्य करते रहेंगे और सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे. गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको ढेर सारी सफलता की कामना करता हूं. जय हिंद.'

जामनगर में जश्न का माहौल

रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने के बाद जामनगर में जश्न का माहौल है. रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में विधायक बनी थी. यह उनका पहला चुनाव था और पहले चुनाव में ही उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी. रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने पर जामनगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की. 

इस प्रोग्राम में जामनगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कई सदस्यों के साथ-साथ लोकल खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया. जिले के प्रमुख क्रिकेटर अजय भाई ने कहा कि रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. उन्हें उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Rivaba Jadejaravindra jadeja

Trending news

तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?