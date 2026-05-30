RR vs GT: 'हमें क्वालीफाई नहीं करना था..' हार के बाद रियान पराग का अटपटा बयान, किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

RR vs GT IPL 2026 Qualifier 2: आईपीएल 2026 को दोनों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. क्वालीफायर -1 में हारने के बाद गुजरात टाइटंस एक बार फिर आरसीबी के साथ खिताबी जंग करने को तैयार है. गुजरात ने राजस्थान की टीम को 7 विकेट से मात दी. जिसके बाद रियान पराग अटपटा बयान देते दिखे. उन्होंने अपनी टीम की तारीफ की साथ ही हार की वजह भी साफ की. प्लेऑफ में हाईएस्ट टोटल (214) बनाने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा.

क्या बोले रियान पराग?

रियान पराग ने मैच के बाद हार की वजह बताते हुए कहा, "यह एक औसत स्कोर था. मुझे लगता है कि 215 का स्कोर बचाया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि दूसरी पारी में हेवी रोलर के बाद विकेट थोड़ा बेहतर हो गया था. पहली पारी में, मुझे लगा कि स्पिनरों को थोड़ी ज्यादा ग्रिप मिल रही थी और छोटी, धीमी गेंदें थोड़ी ज्यादा रुककर आ रही थीं. इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ठीक-ठाक स्कोर था, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था. एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 230 का स्कोर बन जाएगा, जो इन बड़े मैचों में फर्क पैदा कर सकता है, वे अतिरिक्त 15-20 रन. मुझे लगता है कि 230-240 का स्कोर होता तो लक्ष्य का पीछा करना सचमुच बहुत मुश्किल हो जाता.

ओपनर्स बने काल

उन्होंने आगे कहा, 'हम जानते थे कि हमें ओपनरों को जल्दी आउट करना होगा, जो हम नहीं कर पाए और उसके बाद तो राह मुश्किल होनी ही थी. यह एक अच्छा सीज़न रहा, काफी चीजें पॉजीटिव रहीं. लेकिन अगर एक लाइन में बताना हो तो मुझे लगता है कि हमें क्वालिफाई करना ही नहीं था. मुझे लगता है कि हमारी टीम में कई युवा चेहरे थे, जिन्हें कम अनुभव था. उन्होंने IPL में कम क्रिकेट खेला था और हमने कई नए बदलाव और कॉम्बिनेशन आजमाए और परखे. लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों ने जिस तरह का जज्बा दिखाया है और आज हम जहां पहुंचे हैं. मुझे लगता है कि आगे के लंबे सफर के लिए यह एक बेहतरीन शुरुआत है.

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सूर्यवंशी के पढ़े कसीदे

वैभव सूर्यवंशी की रियान पराग ने जमकर तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. वैभव लगातार दो मैच में नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए. उन्होंने पहले हैदराबाद के खिलाफ 97 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली थी. वहीं, गुजरात के खिलाफ भी वैभव नहीं थमें और ताबड़तोड़ 96 रन ठोके. हालांकि, बाहर होने के बाद वैभव काफी इमोशनल नजर आए.