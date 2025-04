OUT या NOT OUT...अंपायर से भिड़े रियान पराग, अहमदाबाद में हुआ जबरदस्त ड्रामा

Riyan Parag IPL 2025: आईपीएल 2025 के 23वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने हुईं. इस मैच में रियान पराग को लेकर एक बड़ा विवाद देखने को मिला. राजस्थान की पारी में उन्हें आउट दिए जाने के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि वह आउट या नॉट आउट थे.

रियान ने लगाए 3 छक्के

राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. गुजरात ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 217 रन बनाए. 218 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान के शुरुआती 2 विकेट 14 गेंद के अंदर 12 रन पर गिर गए. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रियान पराग क्रीज पर आए. उन्होंने तीन छक्के लगाकर राजस्थान की वापसी कराई, लेकिन कुलवंत खेजरोलिया की गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने 14 गेंद पर 26 रन बनाए. उन्होंने एक चौका और 3 छक्के लगाए.

ये भी पढ़ें: IPL vs PSL: 'आईपीएल छोड़कर पीएसएल देखेंगे...', पाकिस्तानी क्रिकेटर का बेतुका बयान, चौतरफा थू-थू

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राजस्थान की पारी के सातवें ओवर में गेंदबाजी के लिए कुलवंत खेजरोलिया आए. उनकी चौथी गेंद को पराग ठीक से नहीं खेल पाए. गेंद विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में गई. उन्होंने जोरदार अपील की तो अंपायर ने आउट दे दिया. रियान पराग ने रिव्यू लेने का फैसला किया. उनका मानना था कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी. बल्ले के जमीन से लगने पर आवाज आई थी. इस कारण उन्हें आउट दिया गया. हालांकि, थर्ड अंपायर को ऐसा नहीं लगा. उन्होंने मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा.

Riyan Parag was OUT or NOT OUT ~ What's your take on this #GTvRR pic.twitter.com/IUzfX7cGaT

Riyan Parag is not happy with the DRS decision for being caught behind & he makes his way back! What is your take here?

Watch the LIVE action https://t.co/Bu2uqHSFdi #IPLonJioStar #GTvRR | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi &… pic.twitter.com/iy9BedHrtz

— Star Sports (@StarSportsIndia) April 9, 2025