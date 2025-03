CSK पर जीत के बाद रियान पराग ने कर दी शर्मनाक हरकत, ग्राउंड स्टाफ का फेंका फोन, लोगों ने लगाई क्लास

RR vs CSK IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर आईपीएल 2025 में अपनी पहली जीत हासिल की. सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मिली हार के बाद इस टीम ने शानदार वापसी की. संजू सैमसन के पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण रियान पराग ने शुरुआती तीन मैचों में राजस्थान की कप्तानी की है. वह चेन्नई के खिलाफ जीत के बाद उत्साहित तो थे, लेकिन इस उत्साह में उनसे एक गलती हो गई.

क्यों विवादों में रियान पराग?

मैच के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि उनकी एक हरकत शर्मनाक है. दरअसल, असम के रहने वाले रियान का गुवाहाटी घरेलू मैदान है. वहां के ग्राउंड्स स्टाफ ने मैच के बाद उनसे मुलाकात की और एक सेल्फी की गुजारिश की. रियान ने सेल्फी तो ले लिया लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने फोन को वापस किया, उस पर काफी विवाद हो गया.

बाल-बाल बच गया फोन

रियान ने सेल्फी क्लिक करने के बाद फोन को ग्राउंड्स स्टाफ की ओर फेंक दिया. उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं. अच्छा हुआ कि फोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया. उनकी हरकत को लेकर क्लास लगा ली. लोगों का कहना है कि रियान को अपने बर्ताव में बदलाव लाना चाहिए. यूजर्स ने उन्हें थोड़ा विनम्र होने के लिए कहा.

Riyan Parag is the same cricketer who said last year that he does not want to watch the T20 world Cup because he is not in the playing squad.

With such an attitude, he can find a way out pretty easily one day. He needs to correct himself quickly.

