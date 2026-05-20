पर्सनल अटैक बंद करो... कमेंटेटर्स पर भड़के रियान पराग, ड्रेसिंग रूम में 'ई-सिगरेट' विवाद के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी

IPL 2026 Riyan Parag: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टेलीविजन कमेंटेटर्स और क्रिकेट विशेषज्ञों से अपील की है कि वे खिलाड़ियों पर व्यक्तिगत हमले करने से बचें. जयपुर में मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पर मिली सात विकेट की जीत के बाद पराग ने खिलाड़ियों की जांच-पड़ताल पर निराशा व्यक्त की. 24 वर्षीय पराग हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण मैच नहीं खेल सके थे. उन्होंने कहा कि जनता अक्सर उस प्रयास को समझने में विफल रहती है जो हर खेल की तैयारी में जाता है.

पराग ने अपनी बात रखते हुए कहा, ''जहां तक आईपीएल का सवाल है, इस साल बाहर बहुत कुछ हो रहा है. हम खिलाड़ी के रूप में जब भी मौका मिलता है अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. खराब प्रदर्शन के बाद यह कहना आसान है कि खिलाड़ियों को खेलना नहीं आता या उनमें मानसिकता की कमी है, लेकिन लोग हर मैच के पीछे की तीन से चार दिनों की तैयारी को नहीं देखते हैं.''

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कमेंटेटर्स से नाराज रियान पराग

राजस्थान के कप्तान का यह बयान तब आया है जब हाल ही में बीसीसीआई ने ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट (वेपिंग) का उपयोग करने के लिए पराग को फटकार लगाई थी और उन पर जुर्माना लगाया गया था. पराग के अनुसार, कमेंटेटर्स की आवाज जनता की धारणा को प्रभावित करती है, इसलिए उन्हें खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते समय अधिक जिम्मेदार होना चाहिए. उन्होंने कहा, ''हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलतियां होती हैं. क्रिकेट इस देश का सबसे बड़ा खेल है और इसे सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए. हमें केवल क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए, किसी और चीज के बारे में नहीं.''

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वैभव ने मचाई सनसनी

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने यह भी कहा कि उन्होंने समय के साथ आलोचना को नजरअंदाज करना सीख लिया है. वह 'कीबोर्ड वॉरियर्स' को बाहरी व्यक्ति मानते हैं जिनका उनके खेल या दिमाग पर असर नहीं पड़ना चाहिए. बाहरी शोर की आलोचना के बावजूद पराग ने युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की. वैभव की 38 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. वैभव ने अपनी पारी में 7 चौके और 10 छक्के लगाए.