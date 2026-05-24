Advertisement
trendingNow13227954
Hindi Newsक्रिकेटबच गए रियान पराग... अब इन 4 कप्तानों पर गिरेगी गाज! IPL 2026 के बाद छीन जाएगी कप्तानी?

बच गए रियान पराग... अब इन 4 कप्तानों पर गिरेगी गाज! IPL 2026 के बाद छीन जाएगी कप्तानी?

IPL 2026: आईपीएल 2026 में भले ही रियान पराग बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके, लेकिन उनके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है. ग्रुप स्टेज में 14 में से 8 मुकाबले जीतकर राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. टीम को प्लेऑफ में पहुंचाकर पराग ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने अगले सीजन के लिए अपनी कप्तानी भी बचा ली है. हालांकि, 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे आईपीएल 2026 के बाद कप्तानी छीनी जा सकती है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 24, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच गए रियान पराग... अब इन 3 कप्तानों पर गिरेगी गाज! (@IPL/BCCI)
बच गए रियान पराग... अब इन 3 कप्तानों पर गिरेगी गाज! (@IPL/BCCI)

IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम में बड़ा बदलाव हुआ था. रेगुलर कप्तान संजू सैमसन ट्रेड के तहत चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए और राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग के कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी. आईपीएल 2026 में भले ही पराग बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके, लेकिन उनके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है. ग्रुप स्टेज में 14 में से 8 मुकाबले जीतकर राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. टीम को प्लेऑफ में पहुंचाकर रियान पराग ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने अगले सीजन के लिए अपनी कप्तानी भी बचा ली है. हालांकि, 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे आईपीएल 2026 के बाद कप्तानी छीनी जा सकती है.

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane)

आईपीएल 2026 में अजिंक्य रहाणे और उनकी अगुवाई वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के दो रूप देखने को मिले. शुरुआती 6 मैचों में केकेआर बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई और उन्होंने 5 मुकाबले गंवा दिए, जबकि एक मुकाबला रद्द हुआ था. पहले हाफ के बाद KKR ने शानदार वापसी करते हुए 7 में से 6 मुकाबले जीतकर सबको हैरान कर दिया. हालांकि, इसके बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से दूर रह गई. अजिंक्य रहाणे फिलहाल 37 साल के हैं. उनकी कप्तानी में केकेआर ने आईपीएल 2026 में वापसी तो की, लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि अगले सीजन में रहाणे बतौर कप्तान वापसी करेंगे. फ्रेंचाइजी को एक युवा कप्तान की तलाश निश्चित तौर पर रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ऋषभ पंत (Rishabh Pant)

सबसे बुरा हाल ऋषभ पंत का रहा है. 2025 सीजन से पहले लखनऊ सुपर जाएंट्स ने उनपर 27 करोड़ रुपये लुटाकर बड़ा दांव खेला, लेकिन पंत की कप्तानी में लगातार दूसरी बार LSG का सफर प्लेऑफ से पहले ही समाप्त हो गया. ऊपर से ऋषभ पंत का बल्ला भी पिछले दो सीजन से खामोश रहा है. यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 27 करोड़ी खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में मिलाकर 28 पारियों में सिर्फ 581 रन बना सके हैं. इतने रन की उम्मीद तो उनसे एक सीजन में की गई होगी. टीम का खराब प्रदर्शन और ऊपर से बल्लेबाजी में फ्लॉप शो... इसका खामियाजा पंत को भुगतना पड़ सकता है. अगले सीजन से पहले ऋषभ पंत से कप्तानी छीनी जा सकती है.

अक्षर पटेल ( Axar Patel)

आईपीएल के एक और सीजन में दिल्ली के लिए प्लेऑफ बहुत दूर रह गया. पेपर पर ये टीम काफी मजबूत दिख रही थी, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन निराशाजनक रहा. पूरे टूर्नामेंट के दौरान अक्षर पटेल की कप्तानी पर सवाल उठते रहे. वहीं, उनके खेल पर भी इसका असर दिखा. अगले सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स नए कप्तान को ढूंढ सकती है. वैसे भी दिल्ली कप्तान बदलने के लिए जानी जाती है.

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya)

आईपीएल 2026 में सबसे बुरा हाल मुंबई इंडियंस का रहा. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक बार फिर 5 बार की चैंपियन टीम ने प्लेऑफ से पहले ही दम तोड़ दिया. इस सीजन MI पॉइंट्स टेबल पर 9वें स्थान पर रही. टीम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा. कप्तान के तौर पर भी हार्दिक पांड्या लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी अगले सीजन से पहले कठिन फैसला ले सकती है.

यह भी पढ़ें: कप्तानी का बोझ नहीं उठा पा रहे हार्दिक पांड्या? मुंबई इंडियंस की10वीं हार के बाद ये क्या कह दिया

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026IPLcricket

Trending news

'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
Jammu-kashmir
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
S Jaishankar Marco Rubio Meeting
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
S Jaishankar
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो