बच गए रियान पराग... अब इन 4 कप्तानों पर गिरेगी गाज! IPL 2026 के बाद छीन जाएगी कप्तानी?

IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम में बड़ा बदलाव हुआ था. रेगुलर कप्तान संजू सैमसन ट्रेड के तहत चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए और राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग के कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी. आईपीएल 2026 में भले ही पराग बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके, लेकिन उनके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है. ग्रुप स्टेज में 14 में से 8 मुकाबले जीतकर राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. टीम को प्लेऑफ में पहुंचाकर रियान पराग ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने अगले सीजन के लिए अपनी कप्तानी भी बचा ली है. हालांकि, 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे आईपीएल 2026 के बाद कप्तानी छीनी जा सकती है.

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane)

आईपीएल 2026 में अजिंक्य रहाणे और उनकी अगुवाई वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के दो रूप देखने को मिले. शुरुआती 6 मैचों में केकेआर बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई और उन्होंने 5 मुकाबले गंवा दिए, जबकि एक मुकाबला रद्द हुआ था. पहले हाफ के बाद KKR ने शानदार वापसी करते हुए 7 में से 6 मुकाबले जीतकर सबको हैरान कर दिया. हालांकि, इसके बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से दूर रह गई. अजिंक्य रहाणे फिलहाल 37 साल के हैं. उनकी कप्तानी में केकेआर ने आईपीएल 2026 में वापसी तो की, लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि अगले सीजन में रहाणे बतौर कप्तान वापसी करेंगे. फ्रेंचाइजी को एक युवा कप्तान की तलाश निश्चित तौर पर रहेगी.

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ऋषभ पंत (Rishabh Pant)

सबसे बुरा हाल ऋषभ पंत का रहा है. 2025 सीजन से पहले लखनऊ सुपर जाएंट्स ने उनपर 27 करोड़ रुपये लुटाकर बड़ा दांव खेला, लेकिन पंत की कप्तानी में लगातार दूसरी बार LSG का सफर प्लेऑफ से पहले ही समाप्त हो गया. ऊपर से ऋषभ पंत का बल्ला भी पिछले दो सीजन से खामोश रहा है. यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 27 करोड़ी खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में मिलाकर 28 पारियों में सिर्फ 581 रन बना सके हैं. इतने रन की उम्मीद तो उनसे एक सीजन में की गई होगी. टीम का खराब प्रदर्शन और ऊपर से बल्लेबाजी में फ्लॉप शो... इसका खामियाजा पंत को भुगतना पड़ सकता है. अगले सीजन से पहले ऋषभ पंत से कप्तानी छीनी जा सकती है.

अक्षर पटेल ( Axar Patel)

आईपीएल के एक और सीजन में दिल्ली के लिए प्लेऑफ बहुत दूर रह गया. पेपर पर ये टीम काफी मजबूत दिख रही थी, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन निराशाजनक रहा. पूरे टूर्नामेंट के दौरान अक्षर पटेल की कप्तानी पर सवाल उठते रहे. वहीं, उनके खेल पर भी इसका असर दिखा. अगले सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स नए कप्तान को ढूंढ सकती है. वैसे भी दिल्ली कप्तान बदलने के लिए जानी जाती है.

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya)

आईपीएल 2026 में सबसे बुरा हाल मुंबई इंडियंस का रहा. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक बार फिर 5 बार की चैंपियन टीम ने प्लेऑफ से पहले ही दम तोड़ दिया. इस सीजन MI पॉइंट्स टेबल पर 9वें स्थान पर रही. टीम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा. कप्तान के तौर पर भी हार्दिक पांड्या लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी अगले सीजन से पहले कठिन फैसला ले सकती है.

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