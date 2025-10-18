Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

पर्थ में होगा धमाका... ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटेगी RO-KO की जोड़ी, विराट-रोहित के निशाने पर ये 7 धांसू रिकॉर्ड

Virat Kohli Rohit Sharma Records: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रविवार (19 अक्टूबर) का दिन यादगार रहने वाला है. करीब छह महीने बाद टीम इंडिया के दो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं. टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके ये दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में नजर आएंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:25 PM IST
पर्थ में होगा धमाका... ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटेगी RO-KO की जोड़ी, विराट-रोहित के निशाने पर ये 7 धांसू रिकॉर्ड

Virat Kohli Rohit Sharma Records: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रविवार (19 अक्टूबर) का दिन यादगार रहने वाला है. करीब छह महीने बाद टीम इंडिया के दो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं. टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके ये दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में नजर आएंगे. पर्थ के ऑप्टन स्टेडियम में RO-KO (Rohit Sharma-Virat Kohli) की जोड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार है.

रिकॉर्ड की झड़ी लगाएंगे विराट-रोहित

इस मैच में कोहली और रोहित कई बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं और कुछ उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं. कोहली के पास वनडे क्रिकेट में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने का मौका है. इसके लिए उन्हें 54 रन बनाने होंगे. दूसरी ओर,  रोहित शर्मा अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा वह वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं. 

सचिन का टूटेगा महारिकॉर्ड

विराट 57.88 की औसत से 14,181 वनडे रन बना चुके हैं. वह सर्वकालिक वनडे रनों की सूची में वह केवल कुमार संगकारा (14,234) और सचिन तेंदुलकर (18,426) से पीछे हैं. इसके अलावा वह लिमिटेड ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं. कोहली के वनडे और टी20 में कुल 18369 रन हैं. तेंदुलकर वनडे-टी20 इंटरनेशनल को मिलाकर 18436 रनों के साथ पहले स्थान पर हैं. विराट को उनसे आगे निकलने के लिए 67 रनों की जरूरत है.

विराट-रोहित के निशाने पर ये 7 रिकॉर्ड

1. विराट कोहली (14,181 रन) को कुमार संगकारा (14,234 रन) को पीछे छोड़कर वनडे में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए 54 रन और चाहिए. सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

2. विराट कोहली (18,369 रन) को सचिन तेंदुलकर (18,436) को पीछे छोड़कर सफेद गेंद के क्रिकेट (वनडे और टी20 इंटरनेशनल) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए 67 रन और चाहिए.

3. रोहित शर्मा (344 छक्के) को वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए 8 और छक्कों की जरूरत है. िससे वह शाहिद अफरीदी (351 छक्के) को पीछे छोड़ देंगे.

4. रोहित शर्मा (499 मैच) अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों में से कम से कम एक मैच खेलते हैं, तो वह 500 अंतरराष्ट्रीय मैचों का आंकड़ा छू लेंगे. भारत के केवल चार अन्य खिलाड़ियों ने उनसे ज्यादा मैच खेले हैं. सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (550), महेंद्र सिंह धोनी (538) और राहुल द्रविड़ (509). कुल मिलाकर रोहित शर्मा 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 11वें क्रिकेटर बन जाएंगे.

5. रोहित शर्मा (990 रन) को अगले तीन वनडे मैचों में 10 रन और बनाने होंगे ताकि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय वनडे मैचों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन सकें. वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स के नाम ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक द्विपक्षीय वनडे रन (1905 रन) का रिकॉर्ड है.

6. रोहित शर्मा (49 शतक) को शतकों का 'पचास' पूरा करने के लिए एक और शतक की जरूरत है. अगर वह ऐसा कर लेते हैं, तो वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले नौवें और तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. लिस्ट में अन्य भारतीय सचिन तेंदुलकर (100 शतक) और विराट कोहली (82 शतक) हैं.

7. रोहित शर्मा और विराट कोहली (8 शतक) दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों में बराबरी पर हैं. एक और शतक और वे सचिन तेंदुलकर (9 शतक) की बराबरी कर लेंगे.

