Road Safety World Series 2021: Virender Sehwag ने खेली ताबड़तोड़ पारी, 35 गेंदों में बना डाले 80* रन

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में भारत (India) और बंग्लादेश (Bangladesh) के महान खिलाड़ियों को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी थी. यहां रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 का पहला मैच खेला गया.



बांग्लादेश लेजेंड्स (Bangladesh Legends) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. मेहमान टीम ने 19.4 ओवर में 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. भारत की तरफ से प्रज्ञान ओझा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवरों में 12 रन देकर 2 विकेट लिए. युवराज सिंह और विनय कुमार ने भी 2-2 विकेट झटके. यूसुफ पठान और मनप्रीत गोनी को भी 1-1 कामयाबी मिली.

The runs are on the board, team #BangladeshLegends smash a score of 109. Let the chase begin. #YehJungHaiLegendary

Watch the @Unacademy Road Safety World Series LIVE only on @Colors_Cineplex, #RishteyCineplex and for free on @justvootvoot pic.twitter.com/QfD5MJqvGV

— Road Safety World Series (@RSWorldSeries) March 5, 2021