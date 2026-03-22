ROAR 2026: चेपॉक में गूंजा धोनी-धोनी का शोर, CSK ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, जोर-जोर से रोने लगी लड़की

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत से पहले अपने घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नाम 'रोर 2026' रखा गया. इस कार्यक्रम में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एक साथ मैदान पर नजर आए. इसी बीच चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री से माहौल भावुक हो गया.
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चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत से पहले अपने घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नाम 'रोर 2026' रखा गया. इस कार्यक्रम में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एक साथ मैदान पर नजर आए. इसी बीच चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री से माहौल भावुक हो गया. बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे ही चेपॉक के मैदान पर कदम रखा, वैसे ही पूरा स्टेडियम धोनी-धोनी के नाम से गूंज उठा.
भावुक होकर जोर-जोर से रोने लगी लड़की
बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम फैंस के दिलों की धड़कन है. माना जा रहा है कि बतौर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी IPL सीजन हो सकता है. चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धोनी स्टेडियम के अंदर आते हुए दिख रहे हैं. धोनी जैसे ही मैदान पर कदम रखते हैं, उसके साथ ही पूरे स्टेडियम में उनका नाम गूंजने लगता है. वीडियो में एक महिला फैन के धोनी को देखने के बाद आंसू छलक पड़े, जबकि कुछ अन्य फैंस भी भावुक हो गए.
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धोनी-हेडन और रैना की मस्ती
महेंद्र सिंह धोनी के अलावा इस खास कार्यक्रम में अंबाती रायडू, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, लक्ष्मीपति बालाजी, मुथैया मुरलीधरन समेत चेन्नई सुपर किंग्स के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. चेन्नई द्वारा शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में टीम के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए. हसी ने चेन्नई के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की गेंद पर जोरदार शॉट खेला.
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धोनी मजाक करते नजर आए
चेन्नई के 'एक्स' पर शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में अंबाती रायडू बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए. वीडियो में धोनी समेत बाकी खिलाड़ी मस्ती करते हुए नजर आए. धोनी वीडियो में विकेटकीपिंग करते दिखाई दिए और वह हर बल्लेबाज से मजाक करते नजर आए. आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स बढ़िया प्रदर्शन करना चाहेगी.
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संजू सैमसन कमाल की फॉर्म में नजर आए
चेन्नई की ओर से इस बार संजू सैमसन भी खेलते हुए दिखाई देंगे. संजू को चेन्नई ने ट्रेड करते हुए टीम में शामिल किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन कमाल की फॉर्म में नजर आए थे और उन्होंने 5 मुकाबलों में 321 रन बनाए थे. संजू सैमसन को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और टीम ने सबसे निचले पायदान पर रहते हुए टूर्नामेंट का अंत किया था. टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत सकी थी. आईपीएल 2026 में चेन्नई अपने अभियान का आगाज 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करेगी.