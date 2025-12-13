Advertisement
हार के जाल में क्यों फंसी टीम इंडिया? उथप्पा ने गंभीर के एक्पेरीमेंट को किया टारगेट, कहा- बिना आधार के इमारत..

हार के जाल में क्यों फंसी टीम इंडिया? उथप्पा ने गंभीर के एक्पेरीमेंट को किया टारगेट, कहा- बिना आधार के इमारत..

IND vs SA: टीम इंडिया इन दिनों हार के जंजाल में फंसी हुई है. टेस्ट में भारतीय टीम को लगातार 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा था. वनडे में भी अफ्रीका ने एक मैच में जीत दर्ज की और अब टी20 में भी भारतीय टीम मुश्किल में है. टीम के कोच और कप्तान आलोचनाओं के घेरे में है.

 

Dec 13, 2025, 11:15 PM IST
Team India
Team India

IND vs SA: टीम इंडिया इन दिनों हार के जंजाल में फंसी हुई है. टेस्ट में भारतीय टीम को लगातार 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा था. वनडे में भी अफ्रीका ने एक मैच में जीत दर्ज की और अब टी20 में भी भारतीय टीम मुश्किल में है. टीम के कोच और कप्तान आलोचनाओं के घेरे में है. अब पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रॉबिन उथप्पा ने टीम इंडिया की वीकनेस उजागर कर दी है. उन्होंने बताया कि आखिर भारतीय टीम के मैनेजमेंट से कहां गलती हो रही है.

क्या बोले उथप्पा?

रॉबिन उथप्पा ने 'जियो हॉटस्टार' पर बातचीत के दौरान कहा, 'जब शुभमन गिल आउट हुए तो अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए. उस समय उन्हें एक ऐसे बल्लेबाज की भूमिका निभानी थी जो जोखिम उठाकर बल्लेबाजी करें और तेजी से रन बनाकर अभिषेक शर्मा पर से दबाव कम कर सके. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजों को अपनी भूमिकाओं और पारी को आगे बढ़ाने के तरीके के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए.'

उथप्पा ने बताई जीतने की ट्रिक

उथप्पा ने टीम इंडिया की वीकनेस ही नहीं बताई बल्कि जीत का फॉर्मूला भी  बताया. उन्होंने कहा, 'पहले छह से आठ ओवरों के बाद बल्लेबाजों की रणनीति में लचीलापन ठीक है, लेकिन बड़े स्कोर का पीछा करने से पहले एक मजबूत नींव की जरूरत होती है. बिना मजबूत आधार के गगनचुंबी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती. मैं सलामी बल्लेबाजों और पारी की शुरुआत चरण में अत्यधिक लचीलापन दिखाने के पक्ष में नहीं हूं.'

सूर्या-गिल की फॉर्म का प्रेशर

टीम इंडिया के नामी खिलाड़ी इन दिनों आउट ऑफ फॉर्म हैं. संजू सैमसन को ड्रॉप कर शुभमन गिल को टी20 टीम में उपकप्तान के तौर पर खिलाया गया जो लगातार फ्लॉप होते दिख रहे हैं. वहीं, सूर्यकुमार यादव का बल्ला भी इस साल खामोश रहा. अब देखना दिलचस्प होगा कि धर्मशाला में कप्तान और उपकप्तान के बल्ले से कुछ खास देखने को मिलता है या नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

Kavya Yadav

Ind vs SA

