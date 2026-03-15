'रोबोट और राष्ट्रीय विरासत' भारत के सबसे बड़े मैच विनर पर कप्तान सूर्या का खास बयान, तारीफ में पढ़े कसीदे

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय खिलाड़ी की जमकर तारीफ की है. कप्तान सूर्या का मानना है इस खिलाड़ी ने हमे एक नहीं बल्कि दो-दो विश्व कप का खिताब दिलाया है.
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कुछ प्रदर्शन होते हैं और कुछ प्रदर्शन असाधारण होते हैं. जसप्रीत बुमराह ने टूर्नामेंट के फाइनल में जो प्रदर्शन किया, वह सचमुच असाधारण था. उन्होंने केवल चार ओवर में 4 विकेट लिए और 15 रन खर्च किए, जिससे न्यूजीलैंड की बड़ी रन-चेज़ की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला और उनके कप्तान के पास उनके तारीफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.ICC से बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने बुमराह की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में भारत के किसी भी गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था, लेकिन बुमराह ने सबसे अहम मौके पर यह कमाल कर दिखाया. सूर्यकुमार ने कहा, "इस टूर्नामेंट में भारत के लिए किसी गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नहीं मिला था, और यह एक बेहतरीन मौका था, एक शानदार मैच था."फिर उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए एक ऐसा वाक्य कहा जिसने सब कुछ बयां कर दिया."रोबोट, राष्ट्रीय धरोहर.
सूर्यकुमार यादव ने शानदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "जैसे ही हमने 250-256 रन बनाए, मुझे पता चल गया कि हमारी गेंदबाजी इकाई बहुत मजबूत है. मुझे पूरा भरोसा था कि किसी भी दिन वे मेरे लिए किसी भी लक्ष्य का बचाव कर सकते हैं."
और उस दिन जसप्रीत बुमराह ने सचमुच उनकी बात को साबित कर दिखाया.
जसप्रीत बुमराह ने आठ मैचों में 14 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में टूर्नामेंट खत्म किया. यह आंकड़ा वरुण चक्रवर्ती के विकेटों के बराबर था, हालांकि चक्रवर्ती ने एक मैच अधिक खेला था. एक चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट में यह उनकी शानदार वापसी थी और यह दिखाता है कि बुमराह का असर किसी एक प्रदर्शन या सुर्खियों से कहीं अधिक गहरा है. हर मैच में उन्होंने महत्वपूर्ण समय पर विकेट लेने और विपक्षी स्कोर को नियंत्रित करने के तरीके खोजे. किसी भी समय, किसी भी फील्ड सेटिंग में, किसी भी परिस्थिति में गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. सूर्यकुमार यादव की गेंदबाजी इकाई ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बुमराह ही उस इकाई की रीढ़ की हड्डी साबित हुए.
निर्णायक प्रदर्शन कोई संयोग नहीं होता. यह कोई नई कहानी नहीं थी. बारबाडोस में खेले गए पिछले टूर्नामेंट के फाइनल में बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट देकर सिर्फ 18 रन खर्च किए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया था. दो फाइनल, दो अहम प्रदर्शन, दो ट्रॉफियां. अधिकांश गेंदबाजों के लिए ऐसा पल उनके करियर का सबसे यादगार अनुभव होता है, लेकिन बुमराह के लिए यह जैसे आदत बन गई है.
उनके कप्तान द्वारा उन्हें "रोबोट" कहना जितना पहली नजर में लगता है, उससे कहीं अधिक प्रशंसा का प्रतीक है. क्रिकेट के सबसे तनावपूर्ण मैदानों में भी बुमराह अचूक सटीकता के साथ गेंदबाजी करते हैं. उनकी स्किडिंग यॉर्कर, क्रीज के पीछे कलाई का सटीक इस्तेमाल और सही समय पर आती धीमी गेंदें उन्हें अलग स्तर पर ले जाती हैं. जहां अन्य गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं, वहीं बुमराह मानो हमेशा शांत और नियंत्रण में रहते हैं.
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