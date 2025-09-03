'भले ही दिग्गज खिलाड़ी...', बतौर कप्तान हुए हैं फेल! आकाश चोपड़ा ने इस क्रिकेटर पर कसा तंज

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास लेने के फैसले पर सवाल उठाया है. आकाश ने उनके इंटरनेशनल करियर को छोड़ने पर सवाल करते हुए कई बाते कही हैं. पिछले साल 2024 विश्व कप जीतने के बाद दोनों ने टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. उसके बाद इसी साल इंग्लैंड दौरा शुरु होने से पहले दोनों ही दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली. उनके टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए थे. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए काफी कुछ कहा है.

"ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही"

चोपड़ा ने कहा, " इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही खिलाड़ी अपने समय के बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज रहे हैं. 2027 विश्व कप जो की दक्षिण अफ्रीका में होना है उसके लिए काफी अनुभव के साथ-साथ स्किल की जरूरत होगी, लेकिन विश्व कप में अभी काफी लंब समय है. दोनों ही खिलाड़ियों के पास मौका है वनडे विश्व कप खेलने का. पर, मुझे एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है वो ये है की दोनों ही खिलाड़ी बेहद कम क्रिकेट खेल रहे हैं. "

'टेस्ट- टी20 छोड़ने का सही समय नहीं था'

उन्होंने आगे कहा, " टेस्ट मैच छोड़ने के फैसले ने उनका क्रिकेट खेलना पूरी तरह से कम कर दिया. मुझे लगता है कि उन्हें और भी ज्यादा क्रिकेट मैच खेलना चाहिए और अगर वे दोनों आज टेस्ट मैच खेल रहे होते, तो जाहिर तौर पर मैच ज्यादा खेलते. मुझे नहीं पता दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी 20 क्रिकेट क्यों छोड़ा और अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. "

Add Zee News as a Preferred Source

'नहीं जीत पाए 1 भी आईसीसी ट्रॉफी'

चोपड़ा ने आगे ये भी कहा, " बतौर कप्तान कोहली बेशक टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को उन उचाइंयों तक ले गए, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाइ कम है, लेकिन आखिर में याद केवल आईसीसी ट्रॉफी ही की जाती है. कोहली ने कोई आईसीसी ट्ऱॉफी नहीं उठाई. विराट की कप्तानी में हम कई टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन कोई आईसीसी ट्रॉफी हाथ नहीं लगी है. जो कि बतौर कप्तान करियर में सबसे अहम बात होती है."