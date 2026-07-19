IND vs ENG: लॉर्ड्स के मैदान पर कदम रखते ही रोहित-विराट ने रचा इतिहास, बना दिया भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा 'महारिकॉर्ड'

Virat Kohli and Rohit Sharma 400 Matches Together: लॉर्ड्स क्रिकेट का सबसे पुराना और ऐतिहासिक मैदान है. 19 जुलाई यानी आज इस मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने कदम रखते ही इतिहास रच दिया. भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा तीसरा और निर्णायक वनडे मैच भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है. रोहित-विराट की जोड़ी ने यहां एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया, जो आज से पहले भारतीय क्रिकेट में कभी नहीं देखा गया था.
रोहित शर्मा और विराट कोहली अब आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक साथ 400 मैच खेलने वाली भारत की पहली जोड़ी बन गए हैं. लॉर्ड्स का मैदान इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पल का गवाह बना है.
भारतीय क्रिकेट इतिहास में इससे पहले सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले एक साथ खेलने का रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज था. इन दोनों दिग्गजों ने भारत के लिए एक साथ कुल 391 मैच खेले थे. लेकिन अब 'हिटमैन' और 'किंग कोहली' की आधुनिक जोड़ी ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए 400 मैचों का एक नया जादुई मील का पत्थर स्थापित कर दिया है.
रोहित-विराट ने एक साथ मिलकर जिन 400 मैचों को खेला है, उनमें भारतीय टीम ने 253 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 120 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा. 26 मुकाबले टाई या बेनतीजा (NR) रहे हैं. जीत का यह शानदार अनुपात साफ बताता है कि भारतीय क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाने में इन दोनों मॉडर्न-डे दिग्गजों की जुगलबंदी कितनी असरदार रही है.
विश्व क्रिकेट के इतिहास में रोहित और विराट से पहले सिर्फ 5 जोड़ियां ही ऐसी रही हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए एक साथ 400 या उससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. भारत की यह जोड़ी अब इस एलीट क्लब में छठे स्थान पर शामिल हो गई है.
दरअसल, भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है. लॉर्ड्स में खेला जा रहा यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए 'करो या मरो' का है, क्योंकि इसे जीतने वाली टीम ही सीरीज की असली विजेता बनेगी. भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि 400वें मैच के इस खास मौके पर रोहित और विराट बल्ले से भी एक यादगार साझेदारी कर भारत को सीरीज में ऐतिहासिक जीत दिलाएं.