रोहित-विराट बाहर...वैभव-गिल बने ओपनर; CSK के पूर्व स्टार ने चुनी IPL 2026 की बेस्ट-12 टीम

S Badrinath Best Playing XI of IPL 2026: आईपीएल 2026 में लीग स्टेज के 70 मैच पूरे हो चुके हैं. अब 26 मई से प्लेऑफ की जंग शुरू होगी. क्वालिफायर-1 में आरसीबी और गुजरात टाइटंस भिड़ने जा रही हैं. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वो फाइनल में एंट्री कर लेगी. लीग स्टेज खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अपनी पसंदीदा 'बेस्ट IPL 12' चुनी है.

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने आईपीएल के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर रखा है. उनकी बेस्ट-12 का कॉम्बिनेशन बेहद दिलचस्प है. बद्रीनाथ ने भारतीय बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है, जबकि गेंदबाजी आक्रमण को विदेशी दिग्गजों से मजबूत किया है. उनकी इस बेस्ट-12 से विराट के अलावा केएल राहुल भी गायब हैं, जिन्होंने इस सीजन 600 प्लस रन बनाए हैं.

ओपनिंग जोड़ी

बद्रीनाथ ने अपनी टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और राजस्थान रॉयल्स की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को सौंपी है. वैभव ने इस सीजन के 14 मैचों में 41.64 की औसत से कुल 583 रन बनाए हैं, जबकि गिल ने 13 मैचों में 47.38 की औसत से कुल 616 रन जोड़े. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को जो शुरुआत दिलाई है, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा है.

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नंबर-3 पर साई सुदर्शन

इस सीजन के टॉप रन स्कोरर साई सुदर्शन को बद्रीनाथ ने उनके पसंदीदा नंबर-3 स्थान पर रखा है. सुदर्शन ने 14 मैचों में 49.08 की औसत से कुल 638 रन बनाए हैं, जिसमें 62 चौके और 29 छक्के शामिल हैं.

नंबर-4 पर हेनरिक क्लासेन

विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन नंबर-4 के लिए बद्रीनाथ की पहली और सबसे आसान पसंद रहे, जिन्होंने इस सीजन 14 मैचों में 50.50 की औसत और 159.47 के स्ट्राइक रेट से कुल 606 रन बनाए हैं. यह किसी भी एक आईपीएल सीजन में नंबर-4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रनों का महारिकॉर्ड भी है.

नंबर-5 पर फिनिशर बने रजत पाटीदार

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को इस टीम में फिनिशर की भूमिका दी गई है. भले ही पाटीदार ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर न हों, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में 183.64 के खूंखार स्ट्राइक रेट के साथ वह इस सीजन के सर्वश्रेष्ठ भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज साबित हुए हैं. वह 13 मैचों में 393 रन बना चुके हैं, जिनमें 32 छक्के और 24 चौके शामिल हैं.

ऑलराउंडर्स और स्पिन विभाग

बद्रीनाथ ने स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर आरसीबी के क्रुणाल पांड्या (11 विकेट) और केकेआर के सुनील नरेन (15 विकेट) को चुना है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात के राशिद खान ने इस सीजन 19 विकेट चटकाए हैं, लेकिन बद्रीनाथ ने विकेट से ज्यादा गेंदबाजों के 'इकोनॉमी रेट' (किफायती गेंदबाजी) को तवज्जो दी है. यही वजह है कि राशिद इस टीम में जगह नहीं बना सके.

पेस अटैक में टॉप-3 विकेटटेकर्स हुए शामिल

बद्रीनाथ का तेज गेंदबाजी आक्रमण बेहद घातक नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें इस सीजन के टॉप-3 विकेट लेने वाले गेंदबाज शामिल हैं. भुवनेश्वर कुमार (24 विकेट) का पहला नाम है, जो आरसीबी के स्विंग किंग कहलाते हैं और इस सीजन पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं. दूसरा नाम जोफ्रा आर्चर का है, जो अब तक 21 शिकार कर चुके हैं, जबकि तीसरे पेसर के तौर पर कैगिसो रबाडा को जगह दी गई है, जो 24 शिकार कर चुके हैं. बद्रीनाथ ने चौथे तेज गेंदबाज के विकल्प के रूप में प्रिंस यादव और कार्तिक त्यागी में से किसी एक को टीम में रखने का दिलचस्प फैसला सुनाया है.

इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर विदेशी स्पिनर को मिला मौका

बद्रीनाथ ने अपनी इस 'बेस्ट-12' टीम में इम्पैक्ट सब (Impact Sub) के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के वेस्टइंडियन स्पिनर अकील होसेन (Akeal Hosein) को चुना है, जो चौथे विदेशी खिलाड़ी के रूप में टीम के स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती देंगे.

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ की पसंदीदा IPL 2026 टीम

वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), रजत पाटीदार, क्रुणाल पांड्या, सुनील नरेन, भुवनेश्वर कुमार, जोफ्रा आर्चर, कैगिसो रबाडा, प्रिंस यादव / कार्तिक त्यागी.

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