गिल को अभी और सीखना होगा...' वेस्टइंडीज दिग्गज की बड़ी टिप्पणी, सुनकर उड़ जाएंगे होश

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 दिनों बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. भारत की दिग्गज जोड़ी की मैदान पर वापसी हो रही है. दोनों ही खिलाड़ियों के लिए आगमी सीरीज बेहद जरूरी होगी.वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी  इयान बिशप ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लेकर कई बातें कही हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:06 PM IST
Ion bishop
Ion bishop

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 दिनों बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. भारत की दिग्गज जोड़ी की मैदान पर वापसी हो रही है. दोनों ही खिलाड़ियों के लिए आगमी सीरीज बेहद जरूरी होगी. दोनों ही खिलाड़ी 2027 का वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं. शुभमन गिल की कप्तानी पर सभी की नजरें होंगी. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से धमाकेदार जीत दर्ज की है. वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी इयान बिशप ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लेकर कई बातें कही हैं साथ उनके लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ भी की है.

पूरी तरह तैयार नहीं

बिशप ने रोहित और कोहली का जिक्र करते हुए कहा, 'यह गिल के लिए अच्छा होगा कि दोनों खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे. दोनों दिग्गजों के साथ खेलने से उन्हें बतौर कप्तान और खिलाड़ी काफी मदद मिलने वाली है. वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं.  उन्हें बतौर कप्तान विकसित होना होगा. वह इस दौरान बतौर बल्लेबाज भी काफी बेहतर करने का मौका मिलेगा. बिशप ने बताया कि टीम में दो अनुभवी खिलाड़ी होने के साथ गिल के लिए काफी अहम होने वाली है. 

दोनों से मिलेगी मदद

गिल में नेतृत्व करने का भरपूर जज्बा है. दोनों को क्रिकेट का काफी अनुभव है. ऐसे में उनसे काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा.  बल्लेबाजी से लेकर मैच में बुरी स्थिति सबकी अच्छी परख है दोनों को. उनका करियर काफी लंब रहा है, दोनों ने खेल में एक से एक बुरी परिस्थिति देखी हैं और उससे उभरकर आए हैं साथ ही बेहतर परफॉर्म भी किया है. 

वर्ल्ड कप को लेकर बताया
बिशप से 2027 वर्ल्ड कप  के बारे में पूछा गया तो यह उनकी फिटनेस और खेल पर निर्भर करेगा. यह फैसला उनका है. उन्होंने  आगे बताया कि वह इसपर कुछ बोल नहीं सकता है. यह बीसीसीआई और  रोहित-विराट का निजी मामला है. साथ ही यह इस पर भी डिपेंड करता है कि उनका खेल के प्रति समर्पण कितना है और आगे कितना खेलना चाहते हैं. 

ये भी पढ़ें:अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी ने मचाई खलबली, 40 की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट जगत में मचा डंका

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

Shubman Gill

