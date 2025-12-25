जयपुर में रोहित की जय-जयकार.. विजय हजारे में इंटरनेशनल वाला खुमार, गुलाबी सर्दी में फैंस ने मनाया त्योहार

Advertisement
पिंक सिटी, फ्री एंट्री और रोहित शर्मा की एंट्री, जयपुर के फैंस के लिए 24 दिसंबर की तारीख यादगार साबित हुई. टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा मैदान में उतरे तो विजय हजारे का डोमेस्टिक मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी गूंज नजर आई. रोहित शर्मा ने भी क्राउड और गेम का जमकर लुत्फ उठाया.

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:30 AM IST
पिंक सिटी, फ्री एंट्री और रोहित शर्मा का मैच, जयपुर के फैंस के लिए 24 दिसंबर की तारीख यादगार साबित हुई. टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा मैदान में उतरे तो विजय हजारे का डोमेस्टिक मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी गूंज नजर आई. रोहित शर्मा ने भी क्राउड और गेम का जमकर लुत्फ उठाया. बुधवार की सुबह से ही सवाई मानसिंह स्टेडियम में फ्री एंट्री होने के चलते फैंस की भरमार देखने को मिली. जयपुर के फैंस रोहित शर्मा को अपने स्टेडियम में देखने के लिए लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे और आईपीएल के बाद पहली बार रोहित शर्मा जयपुर के स्टेडियम में नजर आए. 

जयपुर में फैंस की भरमार

रोहित की एंट्री से मानसिंह स्टेडियम में सिक्योरिटी का काम बढ़ गया. टाइट सिक्योरिटी के बीच फैंस रोहित-रोहित के नारे नजर आए. उम्मीद से ज्यादा क्राउड होने के बावजूद आनन-फानन में जयपुर स्टाफ ने इसे सलीके से मैनेज किया. हालांकि, एक चूक हुई जिसमें एक फैन ने रोहित से सेल्फी लेने के लिए सिक्योरिटी को तोड़ा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. हालांकि, इसके बाद बड़ी तादात में टाइट सिक्योरिटी देखने को मिली.

फैंस ने नारों से बनाया माहौल

जयपुर में फैंस रोहित के एक इशारे पर थिरकते नजर आए. पूरा मानसिंग स्टेडियम रोहित-रोहित के नारों से गूंज उठा. सोशल मीडिया पर भी रोहित शर्मा के इस मुकाबले का खुमार छाया नजर आया. मुकाबले में सिक्किम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. रोहित शर्मा के प्रैक्टिस में इंजर्ड होने की खबरें थीं, लेकिन मैच के दौरान हिटमैन पूरी तरह से फिट नजर आए. 

रोहित ने खेली धुआंधार पारी

रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के सिक्किम के खिलाफ मैच में माहौल बना दिया. फैंस के लिए मुकाबला पैसा वसूल साबित हुआ. हिटमैन ने अपने अंदाज में 155 रन की आतिशी पारी खेलकर फैंस का मनोरंजन किया. दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाई. इससे साबित होता है कि दोनों वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 

