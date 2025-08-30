रोहित-विराट का जबरदस्त क्रेज... ऑस्ट्रेलिया दौरे से 50 दिन पहले ही बिक गए सारे टिकट, इस दिन होगा पहला मैच

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फैंस उन्हें मैदान पर चौके-छक्के लगाते देखने के लिए बेताब रहते हैं. ये दोनों दिग्गज अब सिर्फ भारत के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज में RO-KO की जोड़ी नजर आएगी. टीम इंडिया के इस दौरे के लिए भारतीय फैंस में अभी से जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. दरअसल, वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए चुने गए 8 वेन्यू पर भारतीय फैंस के लिए बनाए गए स्पेशल जोन के टिकट आधिकारिक तौर पर बिक चुके हैं.

रोहित-कोहली का जबरदस्त क्रेज

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के खिलाफ आगामी पुरुष वनडे (ODI) सीरीज और टी20 सीरीज के लिए सभी आठ स्थानों पर भारतीय फैंस के लिए बनाए गए विशेष जोन के टिकट आधिकारिक तौर पर बिक चुके हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, सिडनी और कैनबरा के मैचों के टिकट सीरीज को लेकर लोगों की जबरदस्त मांग और उत्साह के कारण पूरी तरह से बिक गए हैं.

50 दिन पहले ही हाउसफुल

भारत के इस दौरे की शुरुआत होने में अभी 50 दिन का वक्त है और अभी से ही तीनों वनडे और पांच T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए भारतीय फैंस जोन की सीटें पूरी तरह से भर गई हैं, जो फैंस के भारी समर्थन और समर के सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबलों में से एक के प्रति बढ़ती उत्सुकता को दर्शाता है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी महाप्रबंधक (इवेंट्स और ऑपरेशंस), जोएल मॉरिसन ने भारतीय फैंस से मिले इस रेस्पॉन्स को लेकर खुशी जाहिर की.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी महाप्रबंधक (इवेंट्स और ऑपरेशंस), जोएल मॉरिसन ने प्रेस रिलीज़ में कहा, 'हम सभी आठ स्थानों पर भारतीय फैंस जोन के बिक जाने से मिल रही भारी प्रतिक्रिया से बहुत खुश हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हम इस सीरीज को लेकर बढ़ते उत्साह और खेल के प्रति फैंस के लगातार दिख रहे मजबूत जुनून को देखकर उत्साहित हैं.' उन्होंने यह भी कहा, 'हम स्टैंड्स में एक जीवंत माहौल और दो महान क्रिकेटिंग देशों के बीच मैदान पर एक विश्व स्तरीय मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं.'

लंबे समय बाद एक्शन में होंगे रोहित-कोहली

रोहित शर्मा और विराट कोहली अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक्शन में दिखाई देंगे. रोहित-कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेलते नजर आए थे. ऐसी खबरें भी आई हैं कि टीम मैनेजमेंट 2027 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें एक विकल्प के तौर पर नहीं देख रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में होने वाले वनडे मैच खेलते हैं.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

वनडे सीरीज

पहला वनडे - 19 अक्टूबर 2025 - पर्थ स्टेडियम

दूसरा वनडे - 23 अक्टूबर 2025 - एडिलेड ओवल

तीसरा वनडे - 25 अक्टूबर 2025 - सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

टी20 इंटरनेशनल सीरीज

पहला टी20 - 29 अक्टूबर 2025, मनुका ओवल, कैनबरा

दूसरा टी20 - 31 अक्टूबर 2025, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड

तीसरा टी20 - 2 नवंबर 2025, बेलेरीव ओवल, होबार्ट

चौथा टी20 - 6 नवंबर 2025, बिल पिप्पेन ओवल, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20 - 8 नवंबर 2025, गाबा, ब्रिस्बेन