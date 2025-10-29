Advertisement
रोहित शर्मा ने क्रिकेट जगत में मचाई खलबली, 17 सालों में पहली बार हुआ ऐसा, सचिन-धोनी के क्लब में एंट्री

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला खूब बोला. सीरीज खत्म होते-होते रोहित टॉप स्कोरर रहे.उन्होंने बल्ले से आलोचकों को जवाब देते हुए सबके होश उड़ा दिए. गौरतलब है रोहित भारत के वनडे क्रिकेट इतिहास में ये मुकाम हासिल करने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:45 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला खूब बोला. सीरीज खत्म होते-होते रोहित टॉप स्कोरर रहे.  रोहित ने इस सीरीज के दौरान एक अर्धशतक और शतक लगाया. इसी के साथ उन्होंने अपने करियर में एक अनोखा कीर्तिमान कायम कर लिया. दरअसल, रोहित शर्मा पहली बार आईसीसी मेंस वनडे रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं. सीरीज की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा से टीम की कमान छीनकर शुभमन गिल को टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. उन्होंने बल्ले से आलोचकों को जवाब देते हुए सबके होश उड़ा दिए. गौरतलब है रोहित भारत के वनडे क्रिकेट इतिहास में ये मुकाम हासिल करने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं.

सचिन तेंदुलकर 

भारत के वनडे क्रिकेट इतिहास में ये कारनामा सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने किया था. सचिन का वनडे करियर तकरीबन 22 सालों का रहा था. उन्होंने अपने करियर के दौरान भारत के लिए कई ऐतिहासिक पारियां खेली. उनके करियर की सर्वोच्च रेटिंग 881 रही थी. वह नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय थे.

एमएस धोनी

दूसरे नंबर पर भारत के महानतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का नाम है. आपको शायद जानकर हैरान हो सकती है, लेकिन धोनी भी भारत के लिए वनडे टीम में नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं. सचिन के बाद वह ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी थे.  वैसे तो धोनी ने अपने करियर में ज्यादातर निचले क्रम में बल्लेबाजी की है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में धोनी टॉप आर्डर में बल्लेबाजी करने आते थे और वह जमकर रन बरसाते थे. वह पहली बार साल 2006 में नंबर 1 खिलाड़ी बने थे.

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का हमेशा से ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में जलवा रहा है. वह वनडे में नंबर 1 बनने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी थे. सबसे खास बात ये है कि कोहली न सिर्फ वनडे बल्कि टी20 और टेस्ट में भी नंबर 1 रह चुके हैं. कोहली ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कोहली 900 से ज्यादा की रेटिंग हासिल करने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं. 

शुभमन गिल

भारत के नए नवीले वनडे कप्तान शुभमन गिल साल 2023 में अपने करियर में पहली बार नंबर 1 बने थे. इस लिस्ट में गिल भारत के चौथे खिलाड़ी हैं. गिल उस समय 847 रेटिंग के साथ नंबर 1 खिलाड़ी बने थे. फिलहाल गिल 745 रेटिंग के साथ नंबर 3 पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित उनसे आगे निकल गए.

रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा अपने 17 सालों के वनडे करियर में पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने आखिरी के 2 मैचों में बैक टू बाक शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत ये पोजिशन हासिल की. फिलहाल वह 781 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज हैं. ऐसा करने वाले रोहित पांचवें भारतीय बने.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

