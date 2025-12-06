IND vs SA: सचिन-पोंटिंग-लारा के क्लब में रोहित की एंट्री, सिर्फ 4 भारतीय कर पाए ये कारनामा, लिस्ट में कहां हैं कोहली?

IND vs SA: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी पुरानी टोन में नजर आ रहे हैं. तीसरे वनडे में रोहित अफ्रीकी बॉलर्स की क्लास लेते दिखे. रोहित ने तीसरे वनडे में अर्धशतक से पहले ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. हिटमैन सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों की लिस्ट में धांसू एंट्री कर चुके हैं. रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन का आंकड़ा पार किया. रोहित को मिलाकर महज 4 भारतीय बल्लेबाज ऐसे हैं जो इस आंकड़े को पार कर पाए हैं.

सिर्फ 4 भारतीय कर पाए ये कारनामा

20 हजार इंटरनेशनल रन का आंकड़ा सिर्फ चार भारतीय बल्लेबाजों ने पार किया है. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और अब रोहित शर्मा हैं. वहीं, दुनिया में 13 बल्लेबाज ये कारनामा कर चुके हैं. 27वां रन बनाते ही रोहित ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है. सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर एक पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 34,357 इंटरनेशनल रन बनाए हैं.

दूसरे नंबर पर कोहली

4 भारतीयों में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 27,808 रन और द्रविड़ 24,064 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने 505 मुकाबलों में ये उपलब्धि हासिल की है. रोहित टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और सिर्फ वनडे खेलते हैं. यदि वह तीनों फॉर्मेट में एक्टिव होते तो ये आंकड़ा काफी पहले पार कर सकते थे. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल 50 इंटरनेशनल सेंचुरी और 110 फिफ्टी हैं.

जीत की तरफ भारत

विशाखापत्तनम में करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया है. भारत ने 20 मैच बाद टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत ने अफ्रीका को 270 रन के स्कोर पर समेट दिया. कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके और कृष्णा ने भी विकेटों का चौका लगाया. रोहित और जायसवाल ने शानदार पार्टनरशिप से जीत की नींव रख दी है.