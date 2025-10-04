Advertisement
वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है. रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नाम किया. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर अब तक कोई भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाया है. और तो और कोई आस-पास भी नहीं पहुंचा है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:40 AM IST
यशस्वी या अभिषेक नहीं! भारत का ये खूंखार बल्लेबाज तोड़ेगा रोहित शर्मा का 264 रन का रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है. रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नाम किया. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर अब तक कोई भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाया है. और तो और कोई आस-पास भी नहीं पहुंचा है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर ने टीम इंडिया के एक ऐसे बल्लेबाज का नाम बताया जो रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है. उन्होंने यशस्वी जायसवाल या अभिषेक शर्मा को नहीं, बल्कि एक अन्य बल्लेबाज को इसके काबिल समझा. आइए जानते हैं...

ये बल्लेबाज तोड़ेगा रोहित का रिकॉर्ड!

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर का मानना है कि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर (264 रन) का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है. बांगर के अनुसार अगर यह युवा खिलाड़ी 45-46 ओवर तक बल्लेबाजी करता है, तो वह यह उपलब्धि हासिल कर सकता है. बांगर ने यह एक क्रिकेट शो में कहा.

जब उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा के श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए 264 रनों के वनडे रिकॉर्ड को कौन तोड़ सकता है, तो बांगर ने तुरंत गिल का नाम लिया. उन्होंने कहा, 'शुभमन गिल भी वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बना चुके हैं. इसलिए, उन्हें इसका स्वाद मिल चुका है और अगर शुभमन गिल 45-46 ओवर तक खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि वह यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.'

गिल का वनडे में शानदार प्रदर्शन

शुभमन गिल ने अब तक 55 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 59.04 की औसत से 2755 रन बनाए हैं. उनके नाम 8 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन है, जो उन्होंने 2023 की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. हैदराबाद में गिल ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 149 गेंदों में 19 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाए थे और 48.3 ओवर में इस स्कोर तक पहुंचे थे. वह सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के साथ वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की खास लिस्ट में शामिल हैं.

