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डबल सेंचुरी के बादशाह रोहित शर्मा के ODI में 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर

Rohit Sharma: ODI क्रिकेट में रोहित शर्मा पिछले 13 सालों से राज कर रहे हैं. 2013 में उन्हें पहली बार ओपनिंग करने का मौका मिला और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आइए नजर डालते हैं, रोहित शर्मा के 5 ऐसे रिकॉर्ड पर, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 17, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:36 PM IST
डबल सेंचुरी के बादशाह रोहित शर्मा के ODI में 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर
Image Credit: डबल सेंचुरी के बादशाह रोहित शर्मा के ODI में 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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