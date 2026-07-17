डबल सेंचुरी के बादशाह रोहित शर्मा के ODI में 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर

ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा सिर्फ लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में छक्कों की बारिश करते हैं. टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने छक्कों की बरसात की है. यही वजह है कि रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. हिटमैन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 657 सिक्स ठोके हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्रिस गेल (553) और तीसरे पर शाहिद अफरीदी (476) हैं. ये दोनों खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं. चौथे नंबर पर इंग्लैंड के जोस बटलर हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं. बटलर ने 404 छक्के जड़े हैं, लेकिन उनके और रोहित शर्मा के बीच बहुत फासला है.