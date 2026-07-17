डबल सेंचुरी के बादशाह रोहित शर्मा के ODI में 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर

Rohit Sharma Records: भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 19 जुलाई (रविवार) को खेला जाएगा. आमतौर पर भारतीय फैंस किसी मुकाबले का बेताबी से इंतजार करते हैं, लेकिन लॉर्ड्स में होने वाले निर्णायक मैच में ऐसा नहीं है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस मैच के बाद संन्यास ले सकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयनकर्ताओं ने हिटमैन से ये बता दिया है कि इंग्लैंड सीरीज के बाद वो उनके प्लान का हिस्सा नहीं हैं.
अगर ये खबर सही हुई तो करोड़ों फैंस का दिल चकनाचूर हो जाएगा. ये भी सच है कि रोहित अपने मन से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काम किया है और पहले से बहुत ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं. हालांकि, अगर चयनकर्ताओं ने मन बना ही लिया है तो रोहित का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा.
ODI क्रिकेट में रोहित शर्मा पिछले 13 सालों से राज कर रहे हैं. 2013 में उन्हें पहली बार ओपनिंग करने का मौका मिला और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उसी साल नवंबर में हिटमैन ने ODI का पहला दोहरा शतक जड़ा और देखते ही देखते डबल सेंचुरी के बादशाह बन गए. आइए नजर डालते हैं, रोहित शर्मा के 5 ऐसे रिकॉर्ड पर, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर है.
ODI में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर
रोहित शर्मा के नाम ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. 2014 में ईडन गार्डन्स स्टेडियम में श्रीलंकन गेंदबाजों की लंका लगाते हुए हिटमैन ने 264 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. उन्होंने इस पारी में 16 छक्के और 12 चौके जड़े थे. 12 साल बाद भी ये रिकॉर्ड अमर है और आगे भी टूटना लगभग नामुमकिन के बराबर लगता है.
ODI में सबसे अधिक डबल सेंचुरी
रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. हिटमैन ने 2013 में अपने ODI करियर की पहली डबल सेंचुरी जड़ी और इसके बाद दो और दोहरे शतक ठोके.
एक वर्ल्ड कप में 5 शतक
जिस इंग्लैंड में रोहित शर्मा के ODI करियर के अंत की बात हो रही है, वहीं पर उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में बल्ले से अलग कहानी लिखी थी. रोहित ने इस विश्व कप में 5 शतक ठोका था. उन्हीं के दम पर भारत ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन न्यूजीलैंड से मैच हारकर टीम इंडिया बाहर हो गई थी.
ODI में सबसे ज्यादा छक्के
रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. गेंदबाजों की धुनाई करते हुए हिटमैन ने इस फॉर्मेट में 364 छक्के उड़ाए हैं.
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के
ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा सिर्फ लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में छक्कों की बारिश करते हैं. टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने छक्कों की बरसात की है. यही वजह है कि रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. हिटमैन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 657 सिक्स ठोके हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्रिस गेल (553) और तीसरे पर शाहिद अफरीदी (476) हैं. ये दोनों खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं. चौथे नंबर पर इंग्लैंड के जोस बटलर हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं. बटलर ने 404 छक्के जड़े हैं, लेकिन उनके और रोहित शर्मा के बीच बहुत फासला है.