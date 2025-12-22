Shocking: 'पूरी तरह टूट गया था...', इस हार के बाद संन्यास लेने वाले थे रोहित शर्मा? हिटमैन का सनसनीखेज खुलासा

ODI World Cup Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 2023 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार के भावनात्मक असर के बारे में खुलकर बात की है. इस टूर्नामेंट में भारत ने ड्रीम रन देखा, जिसमें रोहित ने आगे रहकर लीड किया. ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने से पहले भारत ने लगातार 10 मैच जीते. रोहित ने घरेलू मैदान पर टूर्नामेंट में 54.27 की औसत से 597 रन बनाकर भारत की अगुआई की थी. हालांकि, एक हार ने सबका दिल तोड़ दिया.

रोहित शर्मा का खुलासा

हाल ही में एक इवेंट में बोलते हुए रोहित ने भारत की हार के बाद के इमोशनल हालात के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए मुश्किल समय था क्योंकि 2022 में कप्तान बनने के बाद से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपना सब कुछ लगा दिया था. उन्होंने कहा, ''मेरा एकमात्र लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना था... इसलिए जब ऐसा नहीं हुआ, तो मैं पूरी तरह टूट गया था.''

संन्यास लेने वाले थे हिटमैन

रोहित ने बताया कि वर्ल्ड कप में हार की निराशा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बारे में भी सोचा था. उन्होंने कहा, "एक समय पर मुझे सच में लगा कि मैं अब यह खेल नहीं खेलना चाहता क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है." हालांकि, बाद में उन्होंने खुद के बारे में सोचकर और पक्के इरादे से खेल में वापसी की.

भारत का स्वर्णिम सफर

रोहित की जबरदस्त शुरुआत 2023 वर्ल्ड कप में भारत की सफलता के लिए बहुत जरूरी थी. पहले पावरप्ले में उनके अटैकिंग इरादे ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. पूर्व भारतीय कप्तान ने 125.95 (31 छक्के) के स्ट्राइक रेट के साथ टूर्नामेंट को खत्म किया. जहां विराट कोहली सबसे ज्यादा रन (765) बनाने वाले खिलाड़ी रहे, वहीं मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लेकर रिकॉर्ड तोड़ दिए. फाइनल तक भारत ने स्वर्णिम सफर देखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके सारे अरमानों को तोड़ दिया.

रिकवरी का सफर और भविष्य पर फोकस

रोहित ने अपनी रिकवरी प्रोसेस में खुद के बारे में सोचने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ''वापस आने में कुछ समय, बहुत एनर्जी और खुद के बारे में सोचना लगा.'' उन्होंने यह भी याद किया कि वह खुद को क्रिकेट के लिए अपने प्यार के बारे में याद दिलाते थे और कैसे वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते थे. इस सोच ने उन्हें वर्ल्ड कप की निराशा के बाद अपना मोटिवेशन वापस पाने और खेल में वापस आने में मदद की.

हिटमैन की जोरदार वापसी

वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद रोहित ने जोरदार वापसी की और अगले दो सालों में 2 आईसीसी टाइटल जीत लिए. रोहित की कप्तानी में भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता. इसके बाद हिटमैन ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जिताया. इसके बाद उन्होंने ने कोहली के साथ टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया. दोनों अब सिर्फ वनडे में खेलते हैं.