Advertisement
trendingNow13025260
Hindi Newsक्रिकेट

कुछ तो गड़बड़ है... गौतम-रोहित के बीच 'गंभीर' बातचीत, कोहली ने नहीं मनाया जश्न, होटल से आया चौंकाने वाला VIDEO

India vs South Africa: सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में केएल राहुल को होटल की लॉबी में केक काटते हुए देखा जा सकता है, जो पहले वनडे में जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन कोहली ने प्रशंसकों और होटल स्टाफ के सदस्यों के आग्रह के बावजूद इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rohit sharma and gautam gambhir intense chat as virat kohli skip celebration
rohit sharma and gautam gambhir intense chat as virat kohli skip celebration

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची का रण जीतने के बाद जब टीम इंडिया होटल पहुंची तो वहां कुछ दिलचस्प नजारा देखने को मिला. सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर और ROKO यानी रोहित-कोहली के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. रांची के होटल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां गौतम और रोहित 'गंभीर' बातचीत करते दिखे, वहीं विराट कोहली उनके बगल से निकल गए और जीत का जश्न मनाने से भी इनकार कर दिया.

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में केएल राहुल को होटल की लॉबी में केक काटते हुए देखा जा सकता है, जो पहले वनडे में जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन कोहली ने प्रशंसकों और होटल स्टाफ के सदस्यों के आग्रह के बावजूद इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया.

कोहली ने नहीं मनाया जीत का जश्न 

वीडियो की शुरुआत में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बीच गहन बातचीत होते दिख रही है. उसके बाद कैमरे का फोकस राहुल पर जाता है, जो केक काट रहे हैं. जश्न में शामिल होने के आग्रह के बावजूद, कोहली नहीं रुके और हाथ से इशारा करते हुए कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं. देखें वीडियो:

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित-कोहली और गंभीर में सबकुछ ठीक?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर और दो सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, और दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक बैठक हो सकती है. ये भी दावा किया गया है कि टीम इंडिया में चल रहे तनाव से बीसीसीआई भी परेशान है और दूसरे या तीसरे वनडे से पहले एक बड़ी बैठक हो सकती है.

गंभीर ने दिया था बड़ा बयान

बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए वनडे सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, सिडनी में खेले गए तीसरे ODI में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी हुई और टीम इंडिया को जीत मिली. इसके बाद दोनों की जमकर तारीफ हुई थी. सीरीज खत्म होने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया था और कहा कि मैं उनमें से नहीं हो सीरीज हारने के बाद भी सेलिब्रेट करूं.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया में कौन है 'तेरे नाम' का सलमान? जिसे देख विराट कोहली ने किया 'लगन लगी' वाला डांस, VIDEO मचा रहा धमाल

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
india
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स