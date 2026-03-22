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Hindi Newsक्रिकेटरोहित और पांड्या बाहर.. दिग्गज की प्लेइंग-XI से हर कोई हैरान, धोनी को बनाया कप्तान

रोहित और पांड्या बाहर.. दिग्गज की प्लेइंग-XI से हर कोई हैरान, धोनी को बनाया कप्तान

आईपीएल 2026 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. क्रिकेट पंडित अपनी-अपनी राय लेकर सामने आ रहे हैं. अब इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन अपनी ऑल-टाइम IPL XI लेकर सामने आए हैं. उन्होंने कुछ बड़े नाम बाहर किए जिससे हर किसी को हैरानी होगी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:00 PM IST
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Rohit Sharma and Hardik Pandya (X)
Rohit Sharma and Hardik Pandya (X)

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से हो जाएगा. एक ऐसी लीग जिसमें दिग्गजों की फौज देखने को मिलती है. ऐसे में आल टाइम प्लेइंग-XI चुनना किसी भी खिलाड़ी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन अपनी आल टाइम आईपीएल की प्लेइंग-XI लेकर सामने आए हैं. उन्होंने कुछ बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया जिनमें एक नाम रोहित शर्मा का भी है.

5 बार दिलाई खिताबी जीत

पीटरसन ने एमएस धोनी को कप्तान चुना है जिन्होंने सीएसके को 5 बार खिताबी जीत दिलाई है. वहीं, रोहित ने भी मुंबई को 5 बार विजेता बनाया है, लेकिन पीटरसन ने उन्हें बाहर कर दिया. पीटरसन, जिन्होंने अपने IPL करियर के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने आरसीबी के एक फैसले को बड़ी गलती बताया जिसमें उन्होंने युजवेंद्र चहल को बाहर का रास्ता दिखा दिया. 

हार्दिक को किया बाहर

पीटरसन ने हार्दिक पांड्या को बाहर का रास्ता दिखा दिया. पीटरसन और बटलर ने 'फॉर द लव ऑफ़ क्रिकेट' में अपनी ऑल-टाइम IPL XI चुनी. पीटरसन ने MS धोनी को अपनी टीम में एकमात्र ऐसी पसंद बताया जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता. इसके अलावा युजवेंद्र चहल को अपनी प्लेइंग-XI में शामिल किया. हालांकि, पीटरसन ने प्लेइंग-XI चुनते हुए आईपीएल के नियम को किनारे रखा और 4 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को चुन लिया. 

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केविन पीटरसन की प्लेइंग-XI

क्रिस गेल, विराट कोहली, AB डिविलियर्स, सुरेश रैना, MS धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, रवींद्र जडेजा, सुनील नरेन, युजवेंद्र चहल, लसिथ मलिंगा, जसप्रीत बुमराह.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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