Rohit Sharma Prasidh Krishna Unique ODI Record: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (Chepauk Stadium) में चल रहा है. टॉस हारकर पहले बॉलिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) की जोड़ी ने कमाल कर दिया है. इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा दुर्लभ और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो भारतीय वनडे क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ था.
दरअसल, मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती गेंदों और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा की 'सुपरमैन' फील्डिंग ने अफगान टॉप ऑर्डर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया.
मैच की शुरुआत से ही प्रसिद्ध कृष्णा बेहद अनुशासित लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे. उन्हें कप्तान रोहित शर्मा का स्लिप में गजब का साथ मिला. कृष्णा ने अफगान टीम के पहले तीनों विकेट निकाले. खास बात ये रही कि जिन 3 गेंदों पर कृष्णा को विकेट मिले, वे सभी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हुए और अनोखा रिकॉर्ड बन गया. भारतीय टीम ने अपने वनडे इतिहास में अब तक 1,078 मैच खेले हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पारी के पहले तीनों विकेट एक ही गेंदबाज और एक ही फील्डर के कॉम्बिनेशन ने मिलकर चटकाए हों.
पहला झटका (रहमानुल्लाह गुरबाज): प्रसिद्ध कृष्णा ने पारी की शुरुआत में ही इन-फॉर्म ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज को बाहर जाती गेंद पर फंसाया. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और फर्स्ट स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने एक बेहद तेज और शानदार कैच लपका. गुरबाज सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए.
दूसरा झटका (रहमत शाह): छठे ओवर में प्रसिद्ध ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया. उन्होंने रहमत शाह को बैक-ऑफ-द-लेंथ गेंद पर चकमा दिया. रहमत ने गेंद को लेग साइड में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लीडिंग एज लगा और गेंद सीधे रोहित शर्मा के सुरक्षित हाथों में चली गई. रहमत भी 5 रन ही बना पाए और पवेलियन लौटे.
तीसरा झटका (इब्राहिम जादरान): आठवें ओवर में रोहित शर्मा और कृष्णा की जोड़ी ने शिकार की 'हैट्रिक' पूरी की. इब्राहिम जादरान ने शरीर से दूर गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की. गेंद ने बाहरी किनारा लिया और फर्स्ट स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने पारी का अपना तीसरा कैच लपककर जादरान को पवेलियन का रास्ता दिखाया.
भारत के लिए वनडे में किसी एक फील्डर द्वारा एक ही गेंदबाज की गेंद पर तीन कैच लेने के उदाहरण पहले भी रहे हैं, लेकिन वे पारी के शुरुआती तीन या लगातार तीन विकेट नहीं थे.
वीवीएस लक्ष्मण (गेंदबाज: इरफान पठान)— बनाम जिम्बाब्वे, पर्थ (2004)
शिखर धवन (गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह)— बनाम बांग्लादेश, दुबई (2018)
रोहित शर्मा (गेंदबाज: प्रसिद्ध कृष्णा)— बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई (2026)