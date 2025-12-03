VIDEO: अगले मैच में शतक या 2027 वर्ल्ड कप.. रोहित की टूटी पलक से मन्नत, पंत का टोटका हो जाएगा सच?

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे का रोमांच चरम पर देखने को मिला. मुकाबले के रोमांच के साथ फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौज का भी लुत्फ उठा रहे हैं. दोनों सिर्फ एक फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं. रोहित शर्मा का एक क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. रोहित के साथ ऋषभ पंत भी हैं जिन्होंने रोहित शर्मा को टोटका करने पर मजबूर किया. रोहित के जिगरी अभिषेक नायर ने उस टोटके में रोहित की मन्नत का राज भी खोल दिया है.

नहीं चला बल्ला

रोहित शर्मा ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. दूसरे मुकाबले में 20 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हिटमैन ने शतकीय पारी खेली थी. लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शतक की तलाश है. रोहित शर्मा ने टूटी पलक से कुछ मन्नत मांगी, जिसका राज अभिषेक नायर ने खोला कि आखिर उन्होंने क्या मांगा होगा. दूसरी तरफ विराट कोहली की शतकीय स्ट्राइक अफ्रीका पर बरकरार है. पहले मैच में 135 रन जबकि दूसरे मुकाबले में कोहली के बल्ले से 102 रन निकले.

रोहित की 'मन्नत'

रोहित शर्मा के हाथ अभी तक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं लगी है. 2023 में रोहित की कप्तानी वाली टीम इंडिया ट्रॉफी से एक कदम दूर रह गई थी. हिटमैन का सपना अभी भी अधूरा है और वह 2027 वर्ल्ड कप को टारगेट करके चल रहे हैं. रोहित की टूटी पलक पर ऋषभ पंत की नजर जाती है और वह उसे हिटमैन के हाथ पर रख देते हैं. रोहित ने मन्नत मांगकर उसे उड़ा दिया. अभिषेक नायर ने कमेंट्री बॉक्स में बताया कि या तो अगले मैच में शतक की मांग होगी या फिर 2027 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की.

कोहली का मजेदार वीडियो वायरल

रोहित-पंत का क्यूट वीडियो ही नहीं बल्कि विराट कोहली का भी एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. टेस्ट सीरीज में टेम्बा बावुमा का 'बौना कांड' थमा ही है कि कोहली ने नए बवाल की नींव रख दी. उन्होंने क्रीज पर खड़े टेम्बा बावुमा की तरफ नागिन डांस किया. फैंस कोहली के इस मजेदार डांस का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. कोहली के शतक की बदौलत ही टीम इंडिया ने अफ्रीका के खिलाफ 358 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया. गायकवाड़ ने भी इस मैच में शतकीय पारी खेली.