Video: कैमरे ने पकड़ लिया... पहले पिच पर टेके घुटने, फिर POPCORN खाते दिखे रोहित और गिल, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

IND vs AUS 1st ODI Perth: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को पहले वनडे मैच के दौरान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पर्थ की तेज पिच पर घुटने टेक दिए. रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शुभमन गिल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस मैच के दौरान बारिश ने कई बार खलल डाला. इसी बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ड्रेसिंग रूम में पॉपकॉर्न का लुत्फ उठाते हुए नजर आए. कैमरे ने इस घटना को तुरंत पकड़ लिया और इसका वीडियो चुटकियों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 19, 2025, 02:34 PM IST
IND vs AUS 1st ODI Perth: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को पहले वनडे मैच के दौरान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पर्थ की तेज पिच पर घुटने टेक दिए. रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शुभमन गिल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस मैच के दौरान बारिश ने कई बार खलल डाला. इसी बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ड्रेसिंग रूम में पॉपकॉर्न का लुत्फ उठाते हुए नजर आए. कैमरे ने इस घटना को तुरंत पकड़ लिया और इसका वीडियो चुटकियों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दरअसल, पर्थ में बारिश के कारण कई बार खेल रोका जा रहा था. वहीं, ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे थे.

POPCORN खाते दिखे रोहित और गिल

पॉपकॉर्न खाते हुए दोनों के बीच हंसी-मजाक भी चल रहा था. रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच इस दौरान बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली है. ये दोनों ही बल्लेबाज पॉपकॉर्न खाने के दौरान काफी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल का यह वीडियो वायरल हुआ तो फैंस ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. बता दें कि हाल ही में रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया था.

रोहित और विराट सस्ते में लौटे

भारतीय पारी के चौथे ओवर में रोहित शर्मा 14 गेंदों में महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उनकी इस पारी में सिर्फ 1 ही चौका शामिल रहा. इसके बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे. विराट कोहली भी आखिरी बार रोहित शर्मा के साथ 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे. फैंस को विराट कोहली से चौके और छक्कों की आस थी, लेकिन सातवें ओवर की पहली गेंद पर वह कूपर कोनोली को अपना कैच थमा बैठे. विराट कोहली अपना खाता तक नहीं खोल पाए.

शुभमन गिल का भी हाल हुआ बेहाल

विराट कोहली के आउट होने के बाद शुभमन गिल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह टीम इंडिया को बीच मझधार में छोड़कर चलते बने. शुभमन गिल से फैंस को उम्मीदें थी कि वह वनडे कप्तानी के अपने डेब्यू मैच में बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय पारी के 9वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस गेंदबाजी के लिए आए. नाथन एलिस ने आते ही इस ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अपना शिकार बना लिया. नाथन एलिस ने शुभमन गिल को विकेट के पीछे जोश फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया. शुभमन गिल 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए. शुभमन गिल ने अपनी पारी में सिर्फ दो चौके लगाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

