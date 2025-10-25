Advertisement
trendingNow12974994
Hindi Newsक्रिकेट

Opinion: कोई Ro-Ko ना दीवानों को.. दिल थाम लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों!

Indian Team: होता यही है और हम इंडियन फैंस गलती भी इसीलिए कर जाते हैं. इस बार वाली भी क्रिटिसिज़्म ओवरलोडेड थी. हार के नफा-नुकसान का आकलन जरूरी था मगर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं. उनका आप अगर डीप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ एक दो बात जरूर ध्यान में रखिए.

 

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rohit Sharma and Virat Kohli
rohit Sharma and Virat Kohli

Rohit Sharma Virat Kohli: ऑस्ट्रेलिया के साथ सीबी 2008 सीरीज. कुआलालंपुर अंडर नाइनटीन 2009 फाइनल.  2011 वर्ल्ड कप. 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी. 2014 ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज फिर 2015 वर्ल्ड कप. बीच के कई सारे टी-20 वर्ल्ड कप. फिर 2019 का वर्ल्ड कप. डब्ल्यूटीसी. फिर 2023 वर्ल्ड कप. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप. इस साल  की चैम्पियंस ट्रॉफी. इनको पढ़कर रुक जाइए. ये सिर्फ झलकियां हैं. इन्हें कोहली और रोहित के करियर का हाइलाइट्स भी नहीं कह सकते. आईपीएल की बात ही छोड़िए. इतिहास की बात थोड़ी देर बाद करते हैं पहले इसी साल जून की बात करते हैं. रोहित और कोहली के बिना यंग इंडिया टेस्ट खेलने इंग्लैंड गई थी. 

जून में हुआ यह था कि अपने नए टेस्ट कप्तान गिल के साथ टीम इंग्लैंड पहुंची और पहला मैच हार गई. रोहित और कोहली का नाम ले लेकर लोग लगभग रो पड़े कि क्यों संन्यास ले लिया. अब टीम कैसे जीतेगी. लेकिन आगे क्या हुआ. धांसू प्रदर्शन हुआ यंग इंडिया का. जोरदार वापसी. सीरीज बराबर. अब वापस आते हैं. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई है. पहले दो वनडे मैच हारी. तो फिर रोहित-कोहली का नाम लेकर हल्ला मचा. लेकिन इस बार बाजी पलटी हुई थी. क्यों खिला रहे. बूढ़े हो रहे. रिटायर करो. तीसरे मैच में क्या हुआ. 

तीसरा मैच खत्म होते ही शाहरुख खान का एक पुराना ट्वीट याद आ गया. ये ट्वीट उन्होंने जब किया था जब 2016-17 इंग्लैंड सीरीज के एक मैच में धोनी-युवराज की विंटेज जोड़ी ने शतक लगाकर मैच जिताया था. उस समय कमेंट्री बॉक्स में बैठे रवि शास्त्री वो ट्वीट पढ़कर बोल पड़े थे. क्या बात है खान साहब. ट्वीट था- दिन और रात लोगों के होते हैं. शेरों का जमाना होता है. उस समय ये बात धोनी-युवराज के लिए हुई थी. इस बार रोहित कोहली के लिए कही जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित और कोहली के प्रदर्शन और करियर की बात कौन बार-बार करे. दुनिया कर रही है. उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या-क्या किया. इसका आप अगर डीप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आंकड़े ही काफी हैं. उसे ही देखिए. अब फैंस पर आते हैं. बतौर इंडियन क्रिकेट फैन यह बात समझनी होगी कि हमारी क्रिकेट उस स्थिति में पहुंच गई जहां एक दो सीरीज को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है. ऐसा करके आप खुद को गलत साबित करेंगे. प्रमाण आपने सामने है. पहले रोना पड़ा कि रोहित कोहली टेस्ट से क्यों रिटायर हुए. फिर इस सीरीज के दोनों मैचों के बाद फैंस रोये कि क्यों खिलाया. तीसरे मैच के बाद फिर बाजी पलट गई.

ये भी पढे़ं.IND vs AUS: भारत का रिकॉर्ड बरकरार... फिर क्लीन स्वीप नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया, रोहित-कोहली ने दिलाई जीत

फाइनल बात यह है दोस्तों कि रोहित शर्मा और विराट कोहली करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां पर बतौर फैन हमें उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है. चाहे वो किसी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हों. चाहे वो किसी फॉर्मेट को खेलते जा रहे हों. एन्जॉय करिए. और रोहित के फैंस तो यह समझ ही लें कि वो बिना वनडे वर्ल्ड कप लिए यहां से जाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. पिछली बार सिर्फ एक मैच से चूक गए. अगली बार वो चूकने वाले नहीं हैं. तो अभी फाइनल पिक्चर बाकी है. ज्याद लोड नहीं लेना है.

About the Author
author img
Gaurav Pandey

TAGS

Rohit Sharma and Virat Kohli

Trending news

PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए