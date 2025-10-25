Opinion: कोई Ro-Ko ना दीवानों को.. दिल थाम लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों!

Rohit Sharma Virat Kohli: ऑस्ट्रेलिया के साथ सीबी 2008 सीरीज. कुआलालंपुर अंडर नाइनटीन 2009 फाइनल. 2011 वर्ल्ड कप. 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी. 2014 ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज फिर 2015 वर्ल्ड कप. बीच के कई सारे टी-20 वर्ल्ड कप. फिर 2019 का वर्ल्ड कप. डब्ल्यूटीसी. फिर 2023 वर्ल्ड कप. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप. इस साल की चैम्पियंस ट्रॉफी. इनको पढ़कर रुक जाइए. ये सिर्फ झलकियां हैं. इन्हें कोहली और रोहित के करियर का हाइलाइट्स भी नहीं कह सकते. आईपीएल की बात ही छोड़िए. इतिहास की बात थोड़ी देर बाद करते हैं पहले इसी साल जून की बात करते हैं. रोहित और कोहली के बिना यंग इंडिया टेस्ट खेलने इंग्लैंड गई थी.

जून में हुआ यह था कि अपने नए टेस्ट कप्तान गिल के साथ टीम इंग्लैंड पहुंची और पहला मैच हार गई. रोहित और कोहली का नाम ले लेकर लोग लगभग रो पड़े कि क्यों संन्यास ले लिया. अब टीम कैसे जीतेगी. लेकिन आगे क्या हुआ. धांसू प्रदर्शन हुआ यंग इंडिया का. जोरदार वापसी. सीरीज बराबर. अब वापस आते हैं. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई है. पहले दो वनडे मैच हारी. तो फिर रोहित-कोहली का नाम लेकर हल्ला मचा. लेकिन इस बार बाजी पलटी हुई थी. क्यों खिला रहे. बूढ़े हो रहे. रिटायर करो. तीसरे मैच में क्या हुआ.

तीसरा मैच खत्म होते ही शाहरुख खान का एक पुराना ट्वीट याद आ गया. ये ट्वीट उन्होंने जब किया था जब 2016-17 इंग्लैंड सीरीज के एक मैच में धोनी-युवराज की विंटेज जोड़ी ने शतक लगाकर मैच जिताया था. उस समय कमेंट्री बॉक्स में बैठे रवि शास्त्री वो ट्वीट पढ़कर बोल पड़े थे. क्या बात है खान साहब. ट्वीट था- दिन और रात लोगों के होते हैं. शेरों का जमाना होता है. उस समय ये बात धोनी-युवराज के लिए हुई थी. इस बार रोहित कोहली के लिए कही जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी.

रोहित और कोहली के प्रदर्शन और करियर की बात कौन बार-बार करे. दुनिया कर रही है. उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या-क्या किया. इसका आप अगर डीप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आंकड़े ही काफी हैं. उसे ही देखिए. अब फैंस पर आते हैं. बतौर इंडियन क्रिकेट फैन यह बात समझनी होगी कि हमारी क्रिकेट उस स्थिति में पहुंच गई जहां एक दो सीरीज को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है. ऐसा करके आप खुद को गलत साबित करेंगे. प्रमाण आपने सामने है. पहले रोना पड़ा कि रोहित कोहली टेस्ट से क्यों रिटायर हुए. फिर इस सीरीज के दोनों मैचों के बाद फैंस रोये कि क्यों खिलाया. तीसरे मैच के बाद फिर बाजी पलट गई.

फाइनल बात यह है दोस्तों कि रोहित शर्मा और विराट कोहली करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां पर बतौर फैन हमें उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है. चाहे वो किसी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हों. चाहे वो किसी फॉर्मेट को खेलते जा रहे हों. एन्जॉय करिए. और रोहित के फैंस तो यह समझ ही लें कि वो बिना वनडे वर्ल्ड कप लिए यहां से जाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. पिछली बार सिर्फ एक मैच से चूक गए. अगली बार वो चूकने वाले नहीं हैं. तो अभी फाइनल पिक्चर बाकी है. ज्याद लोड नहीं लेना है.