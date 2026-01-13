Advertisement
trendingNow13073207
Hindi Newsक्रिकेटरोहित-कोहली के लिए पनौती बना राजकोट का मैदान, 17 साल से एक अधूरा ख्वाब, अब आर या पार?

रोहित-कोहली के लिए पनौती बना राजकोट का मैदान, 17 साल से एक अधूरा ख्वाब, अब आर या पार?

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना रखी है. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर हैं. पिछले मैच में रोहित ने 26  रन की पारी खेली जबकि विराट कोहली बदकिस्मती का शिकार हुए और 93 रन पर विकेट गंवाया. अब अगला मैच राजकोट में है जो विराट-रोहित के लिए पनौती साबित हुआ है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma and Virat Kohli
Rohit Sharma and Virat Kohli

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना रखी है. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर हैं. पिछले मैच में रोहित ने 26  रन की पारी खेली जबकि विराट कोहली बदकिस्मती का शिकार हुए और 93 रन पर विकेट गंवाया. अब अगला मैच राजकोट में है जो विराट-रोहित के लिए पनौती साबित हुआ है. रोहित और विराट ने राजकोट में कुछ मुकाबले खेले हैं, लेकिन इस मैदान पर दोनों के बल्ले से शतक नहीं निकला है. 

राजकोट में कैसा विराट का रिकॉर्ड? 

पहले बात करते हैं विराट कोहली की जिन्होंने अपना पहला वनडे मुकाबला राजकोट में साल 15 दिसंबर 2009 में खेला था. विराट ने कुल 5 वनडे मैच राजकोट में खेले जिसमें उन्होंने 27, 15, 77, 78 और 56 रन की पारियां खेली हैं. इसमें से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मुकाबले जबकि 3 मैच साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं. अब देखना होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में ये सालों पुराना शतकों का सूखा खत्म होता है या नहीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित के बल्ले से भी नहीं निकला है शतक

रोहित शर्मा के आंकड़े देखें तो उन्होंने भी इस मैदान पर एक भी सेंचुरी नहीं जमाई है. पहली बार राजकोट में रोहित 14 नवंबर 2008 में उतरे थे और उन्होंने 11 रन की नाबाद पारी खेली थी. इसके बाद 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 65 रन ठोके. साल 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 42 रन की पारी खेली थी. इसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 81 रन की पारी खेली थी, लेकिन शतक ठोकने में कामयाब नहीं हुए थे. ऐसे में कोहली की तरह ये मैदान रोहित के लिए भी लकी नहीं रहा है. 

ये भी पढे़ं.. राजकोट में निराशाजनक रहा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, 2020 के बाद नहीं मिली जीत

पहले मैच में भारत की एकतरफा जीत

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 300 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. जवाब में टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने 56 रन की पारी खेली जबकि विराट ने 93 रन ठोके. श्रेयस अय्यर ने भी 49 रन ठोके. इसके अलावा केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29-29 रन की पारियां खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई. अब 14 जनवरी को होने वाला मैच न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो की स्थिति के समान होगा. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र