Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: आंखें तरस गई थीं... रांची में पूरा हुआ करोड़ों भारतीयों का ख्वाब, रोहित-कोहली ने 6 साल बाद किया ये कमाल

India vs South Africa 1st ODI: रांची स्टेडियम में पहुंचे हजारों फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को साथ में बैटिंग करते देखने के लिए बेताब थे. RO-KO ने दर्शकों को निराश नहीं किया और वो कारनामा कर दिया, जिसे देखने के लिए करोड़ों भारतीय फैंस की आंखें तरस गई थी. एक समय था जब रोहित-कोहली मानो हर मैच में ये कमाल करते थे, लेकिन पिछले 6 सालों से ऐसा नहीं हो सका था. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:25 PM IST
rohit sharma and virat kohli Century Partnership in ranchi
India vs South Africa 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जारी है. JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में खेले जा रहे मैच में सिक्का एक बार फिर भारत के पक्ष में नहीं गिरा. प्रोटियाज के स्टैंड-इन कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अपना दूसरा वनडे अंतरराष्ट्रीय खेल रहे यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद RO-KO ने मोर्चा संभाला. 

रांची स्टेडियम में पहुंचे हजारों फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को साथ में बैटिंग करते देखने के लिए बेताब थे. RO-KO ने दर्शकों को निराश नहीं किया और वो कारनामा कर दिया, जिसे देखने के लिए करोड़ों भारतीय फैंस की आंखें तरस गई थी. एक समय था जब रोहित-कोहली मानो हर मैच में ये कमाल करते थे, लेकिन पिछले 6 सालों से ऐसा नहीं हो सका था. 

रोहित-कोहली ने 6 साल बाद किया ये कमाल 

चलिए अब सस्पेंस को खत्म करते हुए बताते हैं कि आखिर रोहित-कोहली की जोड़ी ने आखिर क्या खास कारनामा किया है. दरअसल, RO-KO ने साल 2025 में दूसरी बार एकदिवसीय क्रिकेट में शतकीय पार्टनरशिप की है. इससे पहले दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में ये कारनामा किया था. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐसा हुआ है जब रोहित-कोहली ने एक कैलेंडर ईयर में दो बार शतकीय साझेदारी की है. 2020 में दोनों ने एक बार ये कारनामा किया था, जबकि 2021 से 2024 तक दोनों एक बार भी ODI में शतकीय पार्टनरशिप नहीं कर सके थे. बता दें कि साल 2017 में RO-KO ने 5 बार 100 रन से अधिक की साझेदारी कर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी. 

IND vs SA: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

ये भी पढ़ें: IND vs SA Live Score: यशस्वी जायसवाल फेल, रोहित शर्मा के वनडे में 350 छक्के पूरे, विराट कोहली ने भी बरसाए रन

 

