Advertisement
trendingNow12974928
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: भारत का रिकॉर्ड बरकरार... फिर क्लीन स्वीप नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया, रोहित-कोहली ने दिलाई जीत

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में रोमांचक जंग देखने को मिली. भले ही टीम इंडिया ने सीरीज गंवा दी, लेकिन क्लीन स्वीप का दाग एक बार फिर बचा लिया है. वनडे इतिहास में अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को द्विपक्षीय सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है. सिडनी में रोहत-कोहली ऑस्ट्रेलिया के सामने रोड़ा बन गए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma and Virat Kohli
Rohit Sharma and Virat Kohli

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में रोमांचक जंग देखने को मिली. भले ही टीम इंडिया ने सीरीज गंवा दी, लेकिन क्लीन स्वीप का दाग एक बार फिर बचा लिया है. वनडे इतिहास में अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को द्विपक्षीय सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है. सिडनी में रोहत-कोहली ऑस्ट्रेलिया के सामने रोड़ा बन गए. भारत ने 9 विकेट से आखिरी मुकाबले को अपने नाम किया. रोहित ने इस मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली.

टॉस हारने का सिलसिला बरकरार

भले ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया, लेकिन टीम इंडिया के टॉस हारने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया की तरफ से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली. युवा हर्षित राणा ने 4 विकेट झटके जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा अक्षर, कुलदीप, सिराज और कृष्णा को एक-एक विकेट मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

237 रन का था लक्ष्य

रेनशॉ के अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जैसे-तैसे बोर्ड पर 236 रन टांगे थे. हिटमैन सिडनी में अपने रिकॉर्ड्स की भविष्यवाणी पर खरे उतरे और हमेशा की तरह इस मैदान पर अपने बल्ले से हल्ला बोला. रोहित ने नाबाद 121 रन की पारी खेली. वहीं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा को विराट कोहली का साथ मिला. डबल डक के बाद कोहली ने भी इस मैच में नाबाद 74 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा अंदाज में धूल चटा दी. दोनों दिग्गजों का कमबैक हुआ, लेकिन शुभमन गिल अभी भी वापसी की तलाश में हैं.

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS: रोहित शर्मा का 50वां शतक... सचिन-कोहली के क्लब में धांसू एंट्री, ये कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय

क्लीन स्वीप से चूके कंगारू

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इतिहास में एक से बढ़कर एक कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही द्विपक्षीय सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप करने के सपने देखता है. इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास गोल्डन चांस था, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले की धमक ने टीम इंडिया के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया
CM Omar Abdullah News
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया