'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स में आखिरी बार खेलेंगे रोहित-कोहली! आइकॉनिक मैदान पर कैसा है RoKo का रिकॉर्ड?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे 19 जुलाई (रविवार) को 'क्रिकेट का मक्का' यानी लॉर्ड्स ग्राउंड पर खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-0 की बराबरी पर खड़ा है. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से बाजी मारी थी, जबकि कार्डिफ में हुए दूसरे ODI में जो रूट की शानदार 99 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल कर शृंखला को रोचक बना दिया. अब लॉर्ड्स में निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया लंदन में पहुंचकर इस मैच की तैयारियों में जुट चुकी है.
'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स एक आइकॉनिक स्टेडियम है, जहां हर युवा खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच खेलने का सपना देखते हैं. टीम इंडिया के दो धुरंधर रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद आखिरी बार इस मैदान पर खेलेंगे. RoKo निश्चित तौर पर इस मैच को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे.
लॉर्ड्स में रोहित शर्मा के आंकड़े निराशाजनक हैं. हिटमैन ने इंग्लैंड के इस मैदान पर सिर्फ दो वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 15 रन बनाए हैं. एक पारी में वे शून्य पर आउट हुए और दूसरी में 15 रन बनाए. रोहित इस आंकड़े को बदलना चाहेंगे. पिछले दोनों मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा. वो इस निर्णायक मैच में रनों की बरसात कर टीम इंडिया को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे.
बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने लॉर्ड्स में अभी तक दो एकदिवसीय मैच खेला है. इस ग्राउंड पर कोहली का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने यहां 3 पारियों में 25.66 के औसत से सिर्फ 77 रन बनाए हैं. इस मशहूर मैदान पर उनका सबसे बड़ा स्कोर 45 रन है और 50-ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने यहां अभी तक कोई शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है.
लॉर्ड्स के ऐतिहासिक स्टेडियम में भारत ने अभी तक 9 ODI मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 8 इंग्लैंड के खिलाफ हुए हैं. टीम इंडिया ने यहां अपना पहला एकदिवसीय मैच 1975 में खेला था, जबकि आखिरी मैच 2022 में खेला था. 9 में से 4 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच टाई हुआ था.