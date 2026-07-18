'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स में आखिरी बार खेलेंगे रोहित-कोहली! आइकॉनिक मैदान पर कैसा है RoKo का रिकॉर्ड?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे 19 जुलाई (रविवार) को 'क्रिकेट का मक्का' यानी लॉर्ड्स ग्राउंड पर खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-0 की बराबरी पर खड़ा है. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से बाजी मारी थी, जबकि कार्डिफ में हुए दूसरे ODI में जो रूट की शानदार 99 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल कर शृंखला को रोचक बना दिया. अब लॉर्ड्स में निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया लंदन में पहुंचकर इस मैच की तैयारियों में जुट चुकी है.