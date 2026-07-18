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'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स में आखिरी बार खेलेंगे रोहित-कोहली! आइकॉनिक मैदान पर कैसा है RoKo का रिकॉर्ड?

'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स एक आइकॉनिक स्टेडियम है, जहां हर युवा खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच खेलने का सपना देखते हैं. टीम इंडिया के दो धुरंधर रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद आखिरी बार इस मैदान पर खेलेंगे. RoKo निश्चित तौर पर इस मैच को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 18, 2026, 03:34 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:34 AM IST
'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स में आखिरी बार खेलेंगे रोहित-कोहली! आइकॉनिक मैदान पर कैसा है RoKo का रिकॉर्ड?
Image Credit: लॉर्ड्स में कैसे हैं रोहित-कोहली के आंकड़े? (AI Graphic)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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