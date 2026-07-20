पार्टनरशिप का वो प्रचंड रिकॉर्ड के करीब रोहित-विराट... 21 बार किया ये कारनामा, नंबर-1 पर कौन सी जोड़ी?

टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा सालों से एक साथ खेल रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय पार्टनरशिप हुई और वह एक बड़े महारिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंच गए हैं. लॉर्ड्स में दोनों दिग्गज अपने पुराने टच में दिखे. रोहित पिछले दो मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन लॉर्ड्स में एक रिकॉर्डतोड़ पारी को अंजाम दिया.
रोहित शर्मा लॉर्ड्स वनडे में शतक ठोकने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. उन्होंने 138 रन की धांसू पारी खेली. वहीं, विराट कोहली ने भी 74 रन ठोके. रोहित-विराट के बीच इस मुकाबले में शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली. हालांकि, टीम इंडिया को जीत नसीब नहीं हुई और भारतीय टीम 289 रन के पहाड़नुमा लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब नहीं हुई.
वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियों में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुकी है. दोनों के बीच 21वीं शतकीय साझेदारी देखने को मिली. इस लिस्ट में नंबर-1 पर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी है. दोनों के बीच वनडे में कुल 26 शतकीय पार्टनरशिप हुईं थीं. रोहित-विराट को इस महारिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए 5 शतकीय साझेदारियों की जरूरत है.
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रोहित-विराट सालों से एक-दूसरे के साथ खेल रहे हैं. दोनों ने साथ में कुल 400 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेल लिए हैं. इससे पहले कोई भी भारतीय जोड़ी इतने इंटरनेशनल मुकाबले साथ नहीं खेल पाई है. हालांकि, वर्ल्ड की बात करें तो संगाकारा और जयवर्धने की जोड़ी एक साथ सबसे ज्यादा 550 इंटरनेशनल मैच साथ में खेलने वाली जोड़ी है. रोहित के संन्यास के चर्चे तेज हैं, अगर हिटमैन रिटायरमेंट लेते हैं तो ये आंकड़े यहीं तक सीमित रह जाएंगे.