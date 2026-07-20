पार्टनरशिप का वो प्रचंड रिकॉर्ड के करीब रोहित-विराट... 21 बार किया ये कारनामा, नंबर-1 पर कौन सी जोड़ी?

टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा सालों से एक साथ खेल रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय पार्टनरशिप हुई और वह एक बड़े महारिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंच गए हैं. लॉर्ड्स में दोनों दिग्गज अपने पुराने टच में दिखे. रोहित पिछले दो मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन लॉर्ड्स में एक रिकॉर्डतोड़ पारी को अंजाम दिया.