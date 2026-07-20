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पार्टनरशिप का वो प्रचंड रिकॉर्ड के करीब रोहित-विराट... 21 बार किया ये कारनामा, नंबर-1 पर कौन सी जोड़ी?

टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा सालों से एक साथ खेल रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय पार्टनरशिप हुई और वह एक बड़े महारिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंच गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 20, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:42 PM IST
पार्टनरशिप का वो प्रचंड रिकॉर्ड के करीब रोहित-विराट... 21 बार किया ये कारनामा, नंबर-1 पर कौन सी जोड़ी?
Image Credit: Rohit Sharma

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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