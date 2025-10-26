Rohit Virat next ODI series: इतने दिन बाद फिर मैदान पर उतरेंगे रोहित-विराट, 3 मैचों की वनडे सीरीज में दिखाएंगे जलवा!

Rohit Virat next ODI series: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से गंवा दी. पहले दो मैचों में गिल सेना को हार मिली थी, लेकिन आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने बाजी मारी और 9 विकेट से बड़ी जीत हासिल की. इस जीत की स्क्रिप्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर लिखी. रोहित ने जहां 121 रन कूटे तो विराट ने 74 रन किए. ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया गया 237 रनों का टारगेट भारत ने 38.3 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया और सीरीज में जीत के साथ विदाई ली. इस सीरीज में सबकी नजर रोहित-विराट पर रही, जिन्होंने खुद को बखूबी साबित किया.

खासकर रोहित ने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया, पहले 2 मैचों में डक होने वाले कोहली आखिरी मैच में पुराने रंग में लौटे. अब ये दोनों दिग्गज एक नई सीरीज में तबाही मचाते नजर आएंगे. फैंस को कम से कम एक महीने का इंतजार करना होगा और इसके बाद एक बार फिर रोहित-विराट मैदान पर उतरकर धमाल मचाएंगे. ये धमाल होगा साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ, जो भारतीय दौरे पर आ रही है, यहां वो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों सीरीज खेलेगी.

विराट कोहली और रोहित शर्मा अगली बार कब खेलेंगे?

इस सवाल का जवाब है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए अगला वनडे मैच 30 नवंबर को खेल सकते हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा, इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन रोहित-विराट को जगह मिलना तय माना जा रहा है. रांची के मैदान पर यह मुकाबला होगा, जहां रोहित-विराट का जलवा देखे को मिलने वाला है. यह फरवरी 2025 के बाद पहली बार होगा जब रोहित और विराट भारत में खेलेंगे. उनका पिछला घरेलू मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 पूरा शेड्यूल

पहला वनडे, 30 नवंबर को रांची में होगा.

दूसरा वनडे, 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा.

तीसरा वनडे, 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या किया?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज दोनों खिलाड़ियों के लिए खास थी. दोनों पर साल 2027 वनडे विश्व कप के लिए टीम में जगह पक्की करने का दबाव था. शुरुआत में रोहित और विराट दोनों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, रोहित पहले मैच में सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए, जबकि विराट डुक पर आउट हुए. फिर दूसरे वनडे में रोहित ने फिफ्टी लगाई 73 रन बनाए. लेकिन विराट लगातार दो मैचों में डुक पर आउट हुए. अब बारी थी तीसरे वनडे की, जिसमें रोहित ने 121 रन कूटे और विराट ने 74 रनों की यादगार पारी खेलकर टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत दिलाई.

